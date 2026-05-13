    Det är skönt att vara i naturen. Där finns också djur. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

    En mygga som sticker en människa. Foto: TT

    En geting på en blomma. Foto: H Holmberg /TT

    Måsen gråtrut. De brukar ofta vara arga. Foto: Audun Braastad/NTB/TT

Var försiktig i naturen

På våren vill många
vara ute i naturen.
Det är en perfekt tid
att lyssna på fåglar
som sjunger.

Men var försiktig.
Djur kan bli arga
om du kommer för nära.

Många är mest rädda för stora djur.
Björnar till exempel.

Men för det mesta
bryr sig inte stora djur
om människor.

Det säger Didrik Vanhoenacker.
Han är expert på naturen.
Han jobbar på Naturhistoriska museet.

I stället är det mindre djur
du ska hålla koll på.

Fåglar kan bajsa på dig
om du kommer för nära
deras bon med ungar.
Så gör till exempel måsar.

Getingar, bin och humlor
som känner sig hotade
kan sticka dig.
De vill försvara sina bon.

Myror som är hotade
släpper ut en doft.
Andra myror blir varnade
när de känner doften.
De kommer dit och hjälper till.

Insekterna myggor,
knott och bromsar kan bita dig.

Honan biter för att få blod.
Hon behöver det
när hon lägger ägg.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. MISKA skriver:
    13 maj, 2026 kl. 10:13

    Vi björnar är vänliga!!!

  2. Maja skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:01

    Va?😅 Vi är inte björnar. Vi är fortfarande människor. Björnar kan till exempel inte skriva på 8 sidor.🙂

  3. björn skriver:
    13 maj, 2026 kl. 13:45

    Hej kom in i skogen😃

  4. MILENA LUISA skriver:
    13 maj, 2026 kl. 14:44

    MIN MISKA KAN! Be för ursäkt!😊

  5. Förnuft skriver:
    13 maj, 2026 kl. 22:26

    Jag älskar björnar eftersom de är så söta, men man kan inte lita på dem.

  6. V skriver:
    14 maj, 2026 kl. 10:20

    Jag är rädd för vargen när jag är ute och plockar svampar. Har alltid en parfym med mig.hörde att om man sprayar så sticker vargen,vet inte om det är sant.någon som vet??

  7. Mats Carlstedt skriver:
    14 maj, 2026 kl. 10:31

    Ja skogen är full av liv. Vissa mer eller mindre farliga. Ibland kommer det dock ett livsfarligt oansvarigt skadedjur dit och gör allt för att förstöra ekosystemet och kretsloppet i naturen. Det ansvarslösa rovdjuret är homosapiens. Naturen klarar sig bäst utan vår närvaro. Visa respekt.

  8. Bebi Peggy skriver:
    14 maj, 2026 kl. 10:32

    Älgar kan vara farliga att möta i skogen, eftersom de är så jättestora.

  9. MILENA LUISA skriver:
    14 maj, 2026 kl. 10:58

    Hur mår du Bebi Peggy? Älgar är bara klumpiga…tror jag…jag träffade rådjur här i Bunkeflostrand flera gånger!🙂

  10. Margareta ringh skriver:
    14 maj, 2026 kl. 11:54

    Jag gillar inte skogen ärrade för ormar

  11. Bebi Peggy skriver:
    15 maj, 2026 kl. 10:38

    Rådjur händer det att jag ser. De är väldigt snabba.

