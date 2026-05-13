Var försiktig i naturen

På våren vill många

vara ute i naturen.

Det är en perfekt tid

att lyssna på fåglar

som sjunger.

Men var försiktig.

Djur kan bli arga

om du kommer för nära.

Många är mest rädda för stora djur.

Björnar till exempel.

Men för det mesta

bryr sig inte stora djur

om människor.

Det säger Didrik Vanhoenacker.

Han är expert på naturen.

Han jobbar på Naturhistoriska museet.

I stället är det mindre djur

du ska hålla koll på.

Fåglar kan bajsa på dig

om du kommer för nära

deras bon med ungar.

Så gör till exempel måsar.

Getingar, bin och humlor

som känner sig hotade

kan sticka dig.

De vill försvara sina bon.

Myror som är hotade

släpper ut en doft.

Andra myror blir varnade

när de känner doften.

De kommer dit och hjälper till.

Insekterna myggor,

knott och bromsar kan bita dig.

Honan biter för att få blod.

Hon behöver det

när hon lägger ägg.

8 SIDOR/TT

