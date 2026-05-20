Myndighet hjälper skolor

En myndighet

ska nu hjälpa skolor.

Den ska stoppa barn

från att göra brott.

I Sverige finns det

gäng med brottslingar.

De säljer droger,

skjuter och spränger.

Gängen använder ibland barn

för att göra brott åt dem.

Det finns också risk

att de använder barn

med funktionsnedsättningar.

Till exempel barn

med autism, adhd

eller intellektuell

funktionsnedsättning, IF.

Myndigheten som heter MFD

ska nu hjälpa skolor och andra

som jobbar med barn.

Det ska stoppa barn med

funktionsnedsättningar

från att göra brott.

Myndigheten har gjort

en utbildning för lärare

och andra.

I utbildningen får de

lära sig mer om hur de

kan hjälpa barnen från

att bli lurade av gängen.

Myndigheten har också

gjort material som

barnen själva kan använda

för att prata om gäng och brott.

