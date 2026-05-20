Sverige
En ung kille som sitter vid vattnet. Foto: Christine Olsson/TT
Myndighet hjälper skolor
En myndighet
ska nu hjälpa skolor.
Den ska stoppa barn
från att göra brott.
I Sverige finns det
gäng med brottslingar.
De säljer droger,
skjuter och spränger.
Gängen använder ibland barn
för att göra brott åt dem.
Det finns också risk
att de använder barn
med funktionsnedsättningar.
Till exempel barn
med autism, adhd
eller intellektuell
funktionsnedsättning, IF.
Myndigheten som heter MFD
ska nu hjälpa skolor och andra
som jobbar med barn.
Det ska stoppa barn med
funktionsnedsättningar
från att göra brott.
Myndigheten har gjort
en utbildning för lärare
och andra.
I utbildningen får de
lära sig mer om hur de
kan hjälpa barnen från
att bli lurade av gängen.
Myndigheten har också
gjort material som
barnen själva kan använda
för att prata om gäng och brott.
8 SIDOR
20 maj 2026
jättebra tycker jag bravo.
Var de var förut?????😴
Det är bra att barn med svårigheter inte gör brott. Bravo
bra att de tänkte före att göra något fellllllllll🕊️❤️🔥
Jättebra att myndigheterna ska hjälpa barn att inte begå brott. Men det är föräldrarnas ansvar också.man måste fostra dom till bra medborgare.
Föräldrarna har det största ansvaret för sina barn. Skaffar man barn ska man uppfostra dom på rätt sätt punkt slut diskuterat.
hur många brotslingar fins i roneby ska man vara rädd för det svara mig snällaaaaaaaaa😢💞
Man ska vara rädda för dom i Ronneby också.