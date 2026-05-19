Sverige
I mars hände ett mord på en buss i Tyresö. Foto: Henrik Montgomery/TT
Man misstänkt för flera mord
En man är misstänkt
för att ha beställt
tre mord i Sverige.
Mannen har inte skjutit själv.
Men det är han som har
sagt till andra att skjuta.
Det tror poliserna.
De vet vem mannen är.
Men de har inte tagit honom.
Han är i ett annat land.
Det berättar
Sveriges Radios kanal
P4 Stockholm.
Det handlar om tre mord
som hände i mars i år.
Ett mord var i området Vårby
nära Stockholm.
Ett annat mord var i Malmö.
En flicka som är 15 år
är misstänkt för att ha skjutit.
Det tredje mordet
hände på en buss i Tyresö
nära Stockholm.
8 SIDOR
19 maj 2026
Han åker fast så småningom ,som dom andra skitarna ,dom har fångad. Sanningen kommer ifatt.
nej den är nej intet bra för meg och deg och nej inte bra för ne🥳🥳🥳
Hur dum i huvudet kan man va! Alltså på riktigt hurrr?!?! Inte illa menat, jag
fattar att de kanske har något som gör att de gör saker man inte ska men ändå helt sjuk hur några människor beter sig.