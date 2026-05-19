Sverige

En buss står stilla vid en busshållplats. Runt bussen står polisbilar.

I mars hände ett mord på en buss i Tyresö. Foto: Henrik Montgomery/TT

Man misstänkt för flera mord

En man är misstänkt
för att ha beställt
tre mord i Sverige.

Mannen har inte skjutit själv.
Men det är han som har
sagt till andra att skjuta.
Det tror poliserna.

De vet vem mannen är.
Men de har inte tagit honom.
Han är i ett annat land.

Det berättar
Sveriges Radios kanal
P4 Stockholm.

Det handlar om tre mord
som hände i mars i år.

Ett mord var i området Vårby
nära Stockholm.
Ett annat mord var i Malmö.
En flicka som är 15 år
är misstänkt för att ha skjutit.

Det tredje mordet
hände på en buss i Tyresö
nära Stockholm.

8 SIDOR

19 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. V skriver:
    19 maj, 2026 kl. 11:01

    Han åker fast så småningom ,som dom andra skitarna ,dom har fångad. Sanningen kommer ifatt.

    Svara
  2. jajajatgatydf skriver:
    19 maj, 2026 kl. 13:55

    nej den är nej intet bra för meg och deg och nej inte bra för ne🥳🥳🥳

    Svara
  3. 123456 skriver:
    19 maj, 2026 kl. 16:19

    Hur dum i huvudet kan man va! Alltså på riktigt hurrr?!?! Inte illa menat, jag
    fattar att de kanske har något som gör att de gör saker man inte ska men ändå helt sjuk hur några människor beter sig.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar