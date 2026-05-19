Man misstänkt för flera mord

En man är misstänkt

för att ha beställt

tre mord i Sverige.

Mannen har inte skjutit själv.

Men det är han som har

sagt till andra att skjuta.

Det tror poliserna.

De vet vem mannen är.

Men de har inte tagit honom.

Han är i ett annat land.

Det berättar

Sveriges Radios kanal

P4 Stockholm.

Det handlar om tre mord

som hände i mars i år.

Ett mord var i området Vårby

nära Stockholm.

Ett annat mord var i Malmö.

En flicka som är 15 år

är misstänkt för att ha skjutit.

Det tredje mordet

hände på en buss i Tyresö

nära Stockholm.

