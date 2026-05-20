Kultur

    Prinsessan Madeleine. Foto: C Olsson/TT

    Prinsessan Madeleine och Karini Gustafson-Teixeira har gjort en serie för tv. Foto: F Sandberg/TT

    En bild från den nya serien som heter Hidden islands. Bild: SkyShowtime

Prinsessan gör serie i tv

Prinsessan Madeleine
har börjat jobba med tv.
Hon har gjort
en serie för barn
till kanalen SkyShowtime.

Serien heter Hidden islands.
Figurerna i serien är gjorda
med hjälp av en dator.
De är animerade.

Serien ska visas på kanalen
senare i år.

Serien handlar om tre barn
som kommer till en ö.
Där upptäcker de
en stor hemlighet.

Prinsessan Madeleine
har samarbetat tillsammans med
Karini Gustafson-Teixeira
för att göra serien.

Madeleine säger att serien
ska göra att barn vill gå ut
och upptäcka naturen.

– Vi ville göra ett äventyr
och samtidigt berätta om
sådant som är viktigt
för att ta hand om vår planet,
säger hon.

Serien är i 20 avsnitt.
Det är inte klart
exakt när den börjar visas.
Det kostar pengar
att titta på kanalen SkyShowtime.

KATRIN KASSTRÖM och TT

Prinsessan Madeleine

  • Prinsessan Madeleine
    är dotter till Sveriges kung
    Carl Gustaf och drottning Silvia.
  • Hon är syster till
    kronprinsessan Victoria
    och prins Carl Philip.
  • Madeleine är född år 1982.
  • Hon är gift med brittiske
    affärsmannen Christopher O’Neill.
    De bor i Stockholm.
  • Madeleine har tre barn.
    Prinsessan Leonore 
    som är född år 2014.
    Prins Nicholas 
    som är född år 2015.
    Prinsessan Adrienne 
    som är född år 2018.
Madeleine, Chris och deras barn lämnar kyrkan. Madeleine har en volangklänning i blått och vitt, Chris har en mörk frack med ljus väst. Sonen Nicholas har mörk kostym. Systrarna Leonore och Adrienne har gammaldags ljusblå klänningar. Prinsessan Madeleine med sin familj. Maken Chris och barnen Nicholas, Adrienne och Leonore.

20 maj 2026

