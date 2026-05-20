Kultur
Prinsessan Madeleine. Foto: C Olsson/TT
Prinsessan Madeleine och Karini Gustafson-Teixeira har gjort en serie för tv. Foto: F Sandberg/TT
En bild från den nya serien som heter Hidden islands. Bild: SkyShowtime
Prinsessan gör serie i tv
Prinsessan Madeleine
har börjat jobba med tv.
Hon har gjort
en serie för barn
till kanalen SkyShowtime.
Serien heter Hidden islands.
Figurerna i serien är gjorda
med hjälp av en dator.
De är animerade.
Serien ska visas på kanalen
senare i år.
Serien handlar om tre barn
som kommer till en ö.
Där upptäcker de
en stor hemlighet.
Prinsessan Madeleine
har samarbetat tillsammans med
Karini Gustafson-Teixeira
för att göra serien.
Madeleine säger att serien
ska göra att barn vill gå ut
och upptäcka naturen.
– Vi ville göra ett äventyr
och samtidigt berätta om
sådant som är viktigt
för att ta hand om vår planet,
säger hon.
Serien är i 20 avsnitt.
Det är inte klart
exakt när den börjar visas.
Det kostar pengar
att titta på kanalen SkyShowtime.
KATRIN KASSTRÖM och TT
Prinsessan Madeleine
- Prinsessan Madeleine
är dotter till Sveriges kung
Carl Gustaf och drottning Silvia.
- Hon är syster till
kronprinsessan Victoria
och prins Carl Philip.
- Madeleine är född år 1982.
- Hon är gift med brittiske
affärsmannen Christopher O’Neill.
De bor i Stockholm.
- Madeleine har tre barn.
Prinsessan Leonore
som är född år 2014.
Prins Nicholas
som är född år 2015.
Prinsessan Adrienne
som är född år 2018.
20 maj 2026