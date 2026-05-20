Prinsessan gör serie i tv

Prinsessan Madeleine

har börjat jobba med tv.

Hon har gjort

en serie för barn

till kanalen SkyShowtime.

Serien heter Hidden islands.

Figurerna i serien är gjorda

med hjälp av en dator.

De är animerade.

Serien ska visas på kanalen

senare i år.

Serien handlar om tre barn

som kommer till en ö.

Där upptäcker de

en stor hemlighet.

Prinsessan Madeleine

har samarbetat tillsammans med

Karini Gustafson-Teixeira

för att göra serien.

Madeleine säger att serien

ska göra att barn vill gå ut

och upptäcka naturen.

– Vi ville göra ett äventyr

och samtidigt berätta om

sådant som är viktigt

för att ta hand om vår planet,

säger hon.

Serien är i 20 avsnitt.

Det är inte klart

exakt när den börjar visas.

Det kostar pengar

att titta på kanalen SkyShowtime.

KATRIN KASSTRÖM och TT