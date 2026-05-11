Felicia tävlar i Eurovision

Felicia vann Melodifestivalen

med låten My system.

Nu ska hon tävla för Sverige

i Eurovision Song Contest.

Eurovision fyller 70 år.

Årets tävling är i staden

Wien i Österrike.

Sverige är ett av länderna

som tävlar i den första semifinalen

på tisdag den 12 maj.

Den andra semifinalen

är på torsdag den 14 maj.

Låtarna som får flest röster

i semifinalerna får tävla

i den stora finalen

på lördag den 16 maj.

Felicia vill vinna tävlingen.

Men många tror att Finland

kommer att vinna.

Artisterna Pete Parkkonen

och Linda Lampenius

tävlar för Finland.

Israel kan också vinna.

Artisten Noam Bettan tävlar.

Men en del är arga över

att Israel får vara med.

Experter i organisationen FN

har anklagat Israel

för brottet folkmord

i kriget i det palestinska

området Gaza.

Spanien, Nederländerna,

Irland, Slovenien och Island

är inte med i tävlingen i år.

De protesterar mot

att Israel får tävla.

– Jag tycker inte att det är bra

att Israel får vara med.

Men jag får väl se till

att de inte vinner,

säger Felicia.

Semifinalerna och finalen

går att se i SVT1 och i SVT Play.

Alla tävlingar

börjar klockan 21.00.

Förutom Finland är också

Grekland och Danmark

favoriter till att vinna

årets Eurovision.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

