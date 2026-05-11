Kultur
Felicia tävlar för Sverige. Foto: Jessica Gow/TT
Nu börjar tävlingarna i Eurovision Song Contest. Här är Felicia och hennes gäng på öppningen. Foto: Jessica Gow/TT
Linda Lampenius tävlar för Finland. Många tror att hon ska vinna. Foto: Pontus Höök/TT
Noam Bettan tävlar för landet Israel. En del är arga över att Israel får vara med. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Felicia tävlar i Eurovision
Felicia vann Melodifestivalen
med låten My system.
Nu ska hon tävla för Sverige
i Eurovision Song Contest.
Eurovision fyller 70 år.
Årets tävling är i staden
Wien i Österrike.
Sverige är ett av länderna
som tävlar i den första semifinalen
på tisdag den 12 maj.
Den andra semifinalen
är på torsdag den 14 maj.
Låtarna som får flest röster
i semifinalerna får tävla
i den stora finalen
på lördag den 16 maj.
Felicia vill vinna tävlingen.
Men många tror att Finland
kommer att vinna.
Artisterna Pete Parkkonen
och Linda Lampenius
tävlar för Finland.
Israel kan också vinna.
Artisten Noam Bettan tävlar.
Men en del är arga över
att Israel får vara med.
Experter i organisationen FN
har anklagat Israel
för brottet folkmord
i kriget i det palestinska
området Gaza.
Spanien, Nederländerna,
Irland, Slovenien och Island
är inte med i tävlingen i år.
De protesterar mot
att Israel får tävla.
– Jag tycker inte att det är bra
att Israel får vara med.
Men jag får väl se till
att de inte vinner,
säger Felicia.
Semifinalerna och finalen
går att se i SVT1 och i SVT Play.
Alla tävlingar
börjar klockan 21.00.
Förutom Finland är också
Grekland och Danmark
favoriter till att vinna
årets Eurovision.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
11 maj 2026
Jag tycker att Felicia ska få vara med i Masked singer om hon inte vinner.
Då får hon en chans till
Hej!
Tack för din kommentar!
När Felicia kallade sig
Fröken Snusk var hon faktiskt
med i programmet Masked singer.
Hon vann tävlingen år 2024.
Hälsningar,
8 Sidor
Israel 🇮🇱 kommer att vinna 🥇!
Felicia kommer inte vinna 🤡
Hur många gånger har Felicia varit o tävlat i mellot? Både som Felicia Eller Fröken Snusk, har hon vunnit mellot någon gång?
Hej!
Felicia har tävlat
i Melodifestivalen
en gång tidigare.
Då kallade hon sig Fröken Snusk
och sjöng låten Unga och fria.
Det var år 2024.
Hon gick inte till final den gången.
Hälsningar,
8 Sidor