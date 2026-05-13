Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke och Lucas Bergvall är några av Sveriges spelare i VM. Foto: Pontus Lundahl/TT
Ledaren Graham Potter pratar med journalister om Sveriges lag. Foto: Christine Olsson/TT
De ska spela i VM
Den 15 juni börjar
VM i fotboll för herrar.
Sverige är med.
I tisdags blev det
klart vilka spelare som
ska spela i Sveriges lag.
Det berättade Graham Potter
på ett möte med journalister.
Han är ledare för laget.
Han har valt 26 spelare.
De flesta har varit
med i laget tidigare.
Bland andra Viktor Gyökeres
och Alexander Isak.
Men mest pratar folk
om spelare som inte
får vara med.
En av dem är Dejan Kulusevski.
Han är en av Sveriges
största stjärnor.
Men han har varit skadad
länge och kan inte vara med.
Hugo Larsson och
Roony Bardghji
får inte heller vara med.
Många tycker att det är fel.
Båda spelar i viktiga lag i Europa.
Bardghji blev nyligen
mästare i Spanien med
sitt lag Barcelona.
Graham Potter säger
att det har varit svårt att säga nej
till vissa spelare.
– Det kan vara rätt eller fel.
Men mitt jobb är
att välja ett lag jag tror på.
Jag är nöjd med
de 26 spelarna, säger han.
Sveriges första match
i VM är mot Tunisien den 15 juni.
I Sveriges grupp spelar
även Nederländerna och Japan.
Sveriges lag i VM i fotboll
26 spelare är klara för VM i sommar.
Här är alla spelarna och deras vanliga lag.
Målvakter
- Viktor Johansson, Stoke
- Kristoffer Nordfeldt, AIK
- Jacob Widell Zetterström, Derby
Försvarare
- Hjalmar Ekdal, Burnley
- Gabriel Gudmundsson, Leeds
- Isak Hien, Atalanta
- Emil Holm, Juventus
- Gustaf Lagerbielke, Braga
- Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa
- Eric Smith, St Pauli
- Carl Starfelt, Celta Vigo
- Elliot Stroud, Mjällby
- Daniel Svensson, Dortmund
Mittfältare och anfallare
- Taha Ali, Malmö FF
- Yasin Ayari, Brighton
- Lucas Bergvall, Tottenham
- Alexander Bernhardsson, Kiel
- Anthony Elanga, Newcastle
- Viktor Gyökeres, Arsenal
- Alexander Isak, Liverpool
- Jesper Karlström, Udinese
- Gustaf Nilsson, Brygge
- Benjamin Nygren, Celtic
- Ken Sema, Pafos
- Mattias Svanberg, Wolfsburg
- Besfort Zeneli, Union St Gilloise
Informationen kommer från svenskfotboll.se
13 maj 2026
