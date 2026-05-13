De ska spela i VM

Den 15 juni börjar

VM i fotboll för herrar.

Sverige är med.

I tisdags blev det

klart vilka spelare som

ska spela i Sveriges lag.

Det berättade Graham Potter

på ett möte med journalister.

Han är ledare för laget.

Han har valt 26 spelare.

De flesta har varit

med i laget tidigare.

Bland andra Viktor Gyökeres

och Alexander Isak.

Men mest pratar folk

om spelare som inte

får vara med.

En av dem är Dejan Kulusevski.

Han är en av Sveriges

största stjärnor.

Men han har varit skadad

länge och kan inte vara med.

Hugo Larsson och

Roony Bardghji

får inte heller vara med.

Många tycker att det är fel.

Båda spelar i viktiga lag i Europa.

Bardghji blev nyligen

mästare i Spanien med

sitt lag Barcelona.

Graham Potter säger

att det har varit svårt att säga nej

till vissa spelare.

– Det kan vara rätt eller fel.

Men mitt jobb är

att välja ett lag jag tror på.

Jag är nöjd med

de 26 spelarna, säger han.

Sveriges första match

i VM är mot Tunisien den 15 juni.

I Sveriges grupp spelar

även Nederländerna och Japan.

