Den 18-åriga mannen ska ha gjort brotten på internet. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Man misstänkt för 77 brott

En 18-årig man är misstänkt
för 77 brott.
Nu är det en rättegång
mot honom i Umeå.

Poliserna tror att mannen
leder en farlig grupp på internet.

Gruppen heter 764.
Personer i gruppen
gör brott på internet.

Förra året attackerade
en 14-årig pojke
en gammal man i området
Hässelby i Stockholm.
Pojken hade en kniv.
Han högg mannen i ryggen.
Pojken filmade attacken.

Den 18-åriga mannen
är misstänkt för
att ha styrt pojken
genom meddelanden
på internet.

18-åringen är misstänkt
för fler brott på internet
både i Sverige och andra länder.
Det är bland annat

  • försök till mord
  • uppmaning till självmord
  • våldtäkt
  • pornografi med barn.

Den misstänkta 18-åringen
ska ha gjort brotten
mellan januari år 2023
och februari år 2025.

Poliserna grep honom
på en skola i Umeå
förra våren.
Sedan dess har han
varit inlåst.

18-åringen säger att
han inte gjort brotten.

Han är tidigare dömd
för ett brott mot
en ung pojke.
Det hände på internet.

8 SIDOR/TT

Gruppen 764

  • 764 är en grupp på internet.
    Gruppen startade i USA år 2021.
    De som är med i gruppen
    är ofta unga pojkar.
  • Personer i gruppen tvingar folk
    att göra dåliga saker.
    Det kan till exempel vara
    att skada sig själv eller andra.
  • Personer i gruppen har attackerat
    människor de inte känner.

20 maj 2026

  1. Sara skriver:
    20 maj, 2026 kl. 10:28

    Hej! Det finns flera människor som gör samma sak här i Sverige, men polisen gör tyvärr ingenting.

  2. L h skriver:
    20 maj, 2026 kl. 11:04

    Tråkigt att höra 😭

  3. L skriver:
    20 maj, 2026 kl. 11:43

    Fy fan vad 😤 vad hemskt.

  4. . skriver:
    20 maj, 2026 kl. 12:02

    ta bort såna sopor från gatorna. 18 gammal??? vart är hans föräldrar????😡😡🤢dessa borde också sitta i fängelse och lära sig hur man uppfostrar sin avkomma.

  5. Jan skriver:
    20 maj, 2026 kl. 13:37

    Vi behöver nya regler i Sverige

  6. Alien22 skriver:
    20 maj, 2026 kl. 13:50

    I USA implanterar de ett chip någonstans i brottslingens kropp, och polisen övervakar honom, och hela gänget blir gripet.

  7. Unknown skriver:
    20 maj, 2026 kl. 13:51

    Väldigt dåligt gjort 💔

  8. Anonym skriver:
    20 maj, 2026 kl. 14:25

    Är det tragiskt att Hässelby fortfarande är fruktansvärt ställe bo på.
    Det är som orten har fått en förbannelse.

  9. Fjdygjrtu skriver:
    20 maj, 2026 kl. 18:09

    Fyfan vad dåligt 😤😤😤😤

  10. ... skriver:
    20 maj, 2026 kl. 18:31

    Spela ingen roll vart i landet man bor brottslingar finns överallt. Idag måste man vara försiktig .

  11. Syed skriver:
    20 maj, 2026 kl. 18:54

    Barn födda i Sverige respekterar ingen och de tänker på bra brott hela tiden. Jag förstår inte. Trots att de har en bra utbildning har de ingen respekt, de varken arbetar eller studerar.

  12. ....... skriver:
    20 maj, 2026 kl. 19:12

    Vad tråkigt att höra 🤤😭😭😭💔

