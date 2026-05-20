Man misstänkt för 77 brott

En 18-årig man är misstänkt

för 77 brott.

Nu är det en rättegång

mot honom i Umeå.

Poliserna tror att mannen

leder en farlig grupp på internet.

Gruppen heter 764.

Personer i gruppen

gör brott på internet.

Förra året attackerade

en 14-årig pojke

en gammal man i området

Hässelby i Stockholm.

Pojken hade en kniv.

Han högg mannen i ryggen.

Pojken filmade attacken.

Den 18-åriga mannen

är misstänkt för

att ha styrt pojken

genom meddelanden

på internet.

18-åringen är misstänkt

för fler brott på internet

både i Sverige och andra länder.

Det är bland annat

försök till mord

uppmaning till självmord

våldtäkt

pornografi med barn.

Den misstänkta 18-åringen

ska ha gjort brotten

mellan januari år 2023

och februari år 2025.

Poliserna grep honom

på en skola i Umeå

förra våren.

Sedan dess har han

varit inlåst.

18-åringen säger att

han inte gjort brotten.

Han är tidigare dömd

för ett brott mot

en ung pojke.

Det hände på internet.

8 SIDOR/TT