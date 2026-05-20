Världen

En stor sal med massor av folk som sitter i blåbänkar. De står i en halvcirkel-

Politikerna i EUs riksdag. Foto: TT

EU överens om tullar

Politikerna i EU
är överens om tullarna
som USA vill ha på saker
från länder i Europa.

Tull är en extra skatt.
Den gör det dyrare
för företag att sälja
saker i USA.

Tullarna blir nu
ungefär 15 procent
på nästan alla saker
från Europa.

– Vi får de högsta tullarna
på 85 år.

Det säger Benjamin Dousa
som är minister i Sveriges regering.

De svenska politikerna i EU
tycker att tullarna
är dåliga för handeln.
Men när de säger ja
hoppas de slippa mer bråk
med USAs ledare Donald Trump.

Politikerna hoppas att det
kanske också gör
att tullarna inte blir
ännu högre senare.

Donald Trump vill
att saker från andra länder
ska bli dyrare
att köpa i USA.
Då kan det bli bättre
för företag i USA.

8 SIDOR/TT

20 maj 2026

