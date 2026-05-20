EU överens om tullar

Politikerna i EU

är överens om tullarna

som USA vill ha på saker

från länder i Europa.

Tull är en extra skatt.

Den gör det dyrare

för företag att sälja

saker i USA.

Tullarna blir nu

ungefär 15 procent

på nästan alla saker

från Europa.

– Vi får de högsta tullarna

på 85 år.

Det säger Benjamin Dousa

som är minister i Sveriges regering.

De svenska politikerna i EU

tycker att tullarna

är dåliga för handeln.

Men när de säger ja

hoppas de slippa mer bråk

med USAs ledare Donald Trump.

Politikerna hoppas att det

kanske också gör

att tullarna inte blir

ännu högre senare.

Donald Trump vill

att saker från andra länder

ska bli dyrare

att köpa i USA.

Då kan det bli bättre

för företag i USA.

8 SIDOR/TT