Varning för pollen

Nu är det jobbiga tider

för den som är allergisk mot pollen.

Experterna varnar för

mycket pollen från björk och ek.

Pollen från björk

är värst i delar av mellersta Sverige

och längs kusten i Norrland.

Pollen från ek

blir värst i södra Sverige,

i Skåne och Blekinge.

Det har blivit mer

pollen i luften de senaste åren.

Tiden för pollen håller också på

längre nu än tidigare.

Det säger forskare

till kanalen TV4.

Det handlar bland annat

om ändringarna i klimatet

som gjort att det blir varmare på våren.

Då blir det också mer pollen.

Det finns sajter som

informerar om hur mycket pollen

det är i luften där du bor.

Museet Naturhistoriska riksmuseet

har en av sajterna.

Den heter pollenrapporten.

8 SIDOR/TT