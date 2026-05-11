Vardags

Längst fram i bilden syns grenar på en björk. Längre bak i bilden står en kvinna och snyter sig.

En kvinna som snyter sig på grund av pollen. Foto: TT

Varning för pollen

Nu är det jobbiga tider
för den som är allergisk mot pollen.
Experterna varnar för
mycket pollen från björk och ek.

Pollen från björk
är värst i delar av mellersta Sverige
och längs kusten i Norrland.

Pollen från ek
blir värst i södra Sverige,
i Skåne och Blekinge.

Det har blivit mer
pollen i luften de senaste åren.
Tiden för pollen håller också på
längre nu än tidigare.
Det säger forskare
till kanalen TV4.

Det handlar bland annat
om ändringarna i klimatet
som gjort att det blir varmare på våren.
Då blir det också mer pollen.

Det finns sajter som
informerar om hur mycket pollen
det är i luften där du bor.

Museet Naturhistoriska riksmuseet
har en av sajterna.
Den heter pollenrapporten.

8 SIDOR/TT

Pollen

  • Pollen är de minsta
    delarna i växternas frön.
  • På våren när växter får blad
    och blommor börjar pollen
    att flyga runt i luften
    med hjälp av vinden.
  • Många i Sverige
    är allergiska mot pollen.
  • Ett tips för allergiska
    är att köpa mediciner
    mot pollen i god tid.
    Medicinerna finns på apotek.
    Du behöver inget recept.

11 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    11 maj, 2026 kl. 10:46

    Jag har stora problem med pollen varje år .hoppas det kommer en del regn då mår man lite bättre.

    Svara
  2. Maja skriver:
    11 maj, 2026 kl. 12:32

    AjAjAj. Då blir det stor fiende i år. Hoppas verkligen på regn!☂️

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar