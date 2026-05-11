En kvinna som snyter sig på grund av pollen. Foto: TT
Varning för pollen
Nu är det jobbiga tider
för den som är allergisk mot pollen.
Experterna varnar för
mycket pollen från björk och ek.
Pollen från björk
är värst i delar av mellersta Sverige
och längs kusten i Norrland.
Pollen från ek
blir värst i södra Sverige,
i Skåne och Blekinge.
Det har blivit mer
pollen i luften de senaste åren.
Tiden för pollen håller också på
längre nu än tidigare.
Det säger forskare
till kanalen TV4.
Det handlar bland annat
om ändringarna i klimatet
som gjort att det blir varmare på våren.
Då blir det också mer pollen.
Det finns sajter som
informerar om hur mycket pollen
det är i luften där du bor.
Museet Naturhistoriska riksmuseet
har en av sajterna.
Den heter pollenrapporten.
8 SIDOR/TT
Pollen
- Pollen är de minsta
delarna i växternas frön.
- På våren när växter får blad
och blommor börjar pollen
att flyga runt i luften
med hjälp av vinden.
- Många i Sverige
är allergiska mot pollen.
- Ett tips för allergiska
är att köpa mediciner
mot pollen i god tid.
Medicinerna finns på apotek.
Du behöver inget recept.
11 maj 2026
Jag har stora problem med pollen varje år .hoppas det kommer en del regn då mår man lite bättre.
AjAjAj. Då blir det stor fiende i år. Hoppas verkligen på regn!☂️