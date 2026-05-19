Många döda i Libanon

Över tre tusen människor

har dödats i Israels attacker

i Libanon.

Bland de döda finns barn,

kvinnor och människor

som jobbar i vården.

Det säger myndigheterna

i Libanon.

Kriget började den 2 mars.

Gruppen Hizbollah i Libanon

attackerade landet Israel.

Gruppen ville hämnas

för att Israel och USA

hade startat krig mot Iran.

Gruppen stöder Iran.

Israel svarade med attacker

i Libanon.

Människor har dött

i attackerna.

Hus har blivit förstörda.

Över en miljon människor

har flytt från sina hem.

Från den 17 april

är det paus i kriget.

Men både Israel och Hizbollah

anklagar varandra

för nya attacker.

8 SIDOR/TT