Världen
En man går vid de förstörda husen i staden Maarakeh i Libanon. Foto: Mustafa Jamalddine/AP/TT
Många döda i Libanon
Över tre tusen människor
har dödats i Israels attacker
i Libanon.
Bland de döda finns barn,
kvinnor och människor
som jobbar i vården.
Det säger myndigheterna
i Libanon.
Kriget började den 2 mars.
Gruppen Hizbollah i Libanon
attackerade landet Israel.
Gruppen ville hämnas
för att Israel och USA
hade startat krig mot Iran.
Gruppen stöder Iran.
Israel svarade med attacker
i Libanon.
Människor har dött
i attackerna.
Hus har blivit förstörda.
Över en miljon människor
har flytt från sina hem.
Från den 17 april
är det paus i kriget.
Men både Israel och Hizbollah
anklagar varandra
för nya attacker.
8 SIDOR/TT
19 maj 2026
Skönt då blir det mindre i Sverige
tyvärr vi kan inte ta hit flera. hoppas kriget slutar där. 😥😣