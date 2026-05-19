Han går framför hus som är förstörda. Det är mycket rasmassor.

En man går vid de förstörda husen i staden Maarakeh i Libanon. Foto: Mustafa Jamalddine/AP/TT

Många döda i Libanon

Över tre tusen människor
har dödats i Israels attacker
i Libanon.

Bland de döda finns barn,
kvinnor och människor
som jobbar i vården.
Det säger myndigheterna
i Libanon.

Kriget började den 2 mars.
Gruppen Hizbollah i Libanon
attackerade landet Israel.
Gruppen ville hämnas
för att Israel och USA
hade startat krig mot Iran.
Gruppen stöder Iran.

Israel svarade med attacker
i Libanon.
Människor har dött
i attackerna.
Hus har blivit förstörda.
Över en miljon människor
har flytt från sina hem.

Från den 17 april
är det paus i kriget.
Men både Israel och Hizbollah
anklagar varandra
för nya attacker.

8 SIDOR/TT

19 maj 2026

  1. Forza SD skriver:
    19 maj, 2026 kl. 10:57

    Skönt då blir det mindre i Sverige

  2. william skriver:
    19 maj, 2026 kl. 13:44

    neeeeeeeeeeeeeeehh

    😢😢😢😢😊

  3. . skriver:
    19 maj, 2026 kl. 15:35

    tyvärr vi kan inte ta hit flera. hoppas kriget slutar där. 😥😣

