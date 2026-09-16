Sport
Artem Laguta tävlar för laget Dackarna. Bilden är gammal. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Dackarna leder finalen
Det är final i SM i speedway.
Två lag från Småland
tävlar om att bli
svenska mästare.
Det är laget Västervik
och laget Dackarna från Målilla.
I tisdags vann Dackarna
den första matchen i finalen.
Det blev 47–43 till Dackarna.
Matchen var i Målilla.
Nästa match i finalen
är på tisdag nästa vecka.
Sedan läggs poängen
från matcherna ihop.
Laget som får flest
poäng vinner SM.
SVT Play visar finalen.
Den andra matchen
börjar klockan 19.00
på tisdag den 22 september.
Speedway är en sport
med snabba motorcyklar
som kör runt en bana.
8 SIDOR/TT
16 september 2026