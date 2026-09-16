Dackarna leder finalen

Det är final i SM i speedway.

Två lag från Småland

tävlar om att bli

svenska mästare.

Det är laget Västervik

och laget Dackarna från Målilla.

I tisdags vann Dackarna

den första matchen i finalen.

Det blev 47–43 till Dackarna.

Matchen var i Målilla.

Nästa match i finalen

är på tisdag nästa vecka.

Sedan läggs poängen

från matcherna ihop.

Laget som får flest

poäng vinner SM.

SVT Play visar finalen.

Den andra matchen

börjar klockan 19.00

på tisdag den 22 september.

Speedway är en sport

med snabba motorcyklar

som kör runt en bana.

8 SIDOR/TT