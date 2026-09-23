Dackarna är mästare

Dackarna från Målilla är

svenska mästare i speedway.

De vann finalen mot Västervik.

Det är Dackarnas

tredje guld på sex år.

Finalen var i Västervik.

Nästan nio tusen personer

fanns i publiken.

De fick se en mycket jämn final.

Efter femton lopp

stod det lika.

Lagen fick köra två

extra lopp.

I det sista loppet

körde Matias Nielsen

och Patryk Dudek bäst.

De ordnade segern åt Dackarna.

– Jag är mycket glad,

säger Patryk Dudek till SVT.

8 SIDOR/TT