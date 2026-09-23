Sport

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    Dackarna firar att de vunnit guld i SM. Foto: Stefan Jerrevång/TT

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    Ett av loppen i finalen. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Dackarna är mästare

Dackarna från Målilla är
svenska mästare i speedway.
De vann finalen mot Västervik.

Det är Dackarnas
tredje guld på sex år.

Finalen var i Västervik.
Nästan nio tusen personer
fanns i publiken.
De fick se en mycket jämn final.

Efter femton lopp
stod det lika.
Lagen fick köra två
extra lopp.

I det sista loppet
körde Matias Nielsen
och Patryk Dudek bäst.
De ordnade segern åt Dackarna.

– Jag är mycket glad,
säger Patryk Dudek till SVT.

8 SIDOR/TT

23 september 2026

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2 kommentarer
  1. Under en skriver:
    23 september, 2026 kl. 11:19

    Guld rupor vad roligt

    🥳😴😮❤❤💔💜💜🖤🖤🖤

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  2. #Sverige är BÄST skriver:
    23 september, 2026 kl. 13:16

    Sverige är BÄST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙

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