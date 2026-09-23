Sport
Dackarna firar att de vunnit guld i SM. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Ett av loppen i finalen. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Dackarna är mästare
Dackarna från Målilla är
svenska mästare i speedway.
De vann finalen mot Västervik.
Det är Dackarnas
tredje guld på sex år.
Finalen var i Västervik.
Nästan nio tusen personer
fanns i publiken.
De fick se en mycket jämn final.
Efter femton lopp
stod det lika.
Lagen fick köra två
extra lopp.
I det sista loppet
körde Matias Nielsen
och Patryk Dudek bäst.
De ordnade segern åt Dackarna.
– Jag är mycket glad,
säger Patryk Dudek till SVT.
8 SIDOR/TT
23 september 2026
Guld rupor vad roligt
🥳😴😮❤❤💔💜💜🖤🖤🖤
Sverige är BÄST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙