Sport
Michael Jepsen Jensen i laget Smederna. Foto: Ulf Palm/TT
Klart för final i speedway
Speedway är en sport
med snabba motorcyklar
som kör runt en bana.
I tisdags kväll var det
de sista semifinalerna
i SM i speedway.
Smederna från Eskilstuna
vann mot Lejonen
från Gislaved.
I den andra semifinalen
vann Västervik mot
Indianerna från Kumla.
Nu blir det final
mellan Smederna och Västervik.
Finalen är två matcher.
Sedan läggs poängen ihop.
Laget som får mest poäng
blir svenska mästare.
Den första finalen
är på tisdag nästa vecka.
8 SIDOR/TT
10 september 2025