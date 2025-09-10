Klart för final i speedway

Speedway är en sport

med snabba motorcyklar

som kör runt en bana.

I tisdags kväll var det

de sista semifinalerna

i SM i speedway.

Smederna från Eskilstuna

vann mot Lejonen

från Gislaved.

I den andra semifinalen

vann Västervik mot

Indianerna från Kumla.

Nu blir det final

mellan Smederna och Västervik.

Finalen är två matcher.

Sedan läggs poängen ihop.

Laget som får mest poäng

blir svenska mästare.

Den första finalen

är på tisdag nästa vecka.

8 SIDOR/TT