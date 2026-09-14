Sport
Europas lag firar segern i Solheim cup. Linn Grant är tvåa från vänster. Foto: Alastair Grant/AP/TT
Europas damer vann i golf
Nyligen var det tävlingen
Solheim cup i golf för damer.
Europas lag vann mot USA.
Tävlingen slutade 15–13.
Linn Grant och Maja Stark
från Sverige var med i Europas lag.
De var lagets bästa spelare.
Linn Grant vann alla sina matcher.
– Så skönt att vinna.
Jag är mycket nöjd
med min tävling.
Det säger Linn Grant.
Anna Nordqvist
var ledare för Europas lag.
Hon har tidigare vunnit
Solheim cup som spelare.
– Jag är så stolt
över mitt lag, säger hon.
Solheim cup är vartannat år.
Förra gången vann USA.
I år var tävlingen
i Nederländerna.
Om två år ska de spela
i området Kentucky i USA.
8 SIDOR/TT
14 september 2026
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