Europas damer vann i golf

Nyligen var det tävlingen

Solheim cup i golf för damer.

Europas lag vann mot USA.

Tävlingen slutade 15–13.

Linn Grant och Maja Stark

från Sverige var med i Europas lag.

De var lagets bästa spelare.

Linn Grant vann alla sina matcher.

– Så skönt att vinna.

Jag är mycket nöjd

med min tävling.

Det säger Linn Grant.

Anna Nordqvist

var ledare för Europas lag.

Hon har tidigare vunnit

Solheim cup som spelare.

– Jag är så stolt

över mitt lag, säger hon.

Solheim cup är vartannat år.

Förra gången vann USA.

I år var tävlingen

i Nederländerna.

Om två år ska de spela

i området Kentucky i USA.

8 SIDOR/TT