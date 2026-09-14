Sport

En person höjer en pokal. Flera andra personer jublar och är glada.

Europas lag firar segern i Solheim cup. Linn Grant är tvåa från vänster. Foto: Alastair Grant/AP/TT

Europas damer vann i golf

Nyligen var det tävlingen
Solheim cup i golf för damer.
Europas lag vann mot USA.
Tävlingen slutade 15–13.

Linn Grant och Maja Stark
från Sverige var med i Europas lag.
De var lagets bästa spelare.
Linn Grant vann alla sina matcher.

– Så skönt att vinna.
Jag är mycket nöjd
med min tävling.

Det säger Linn Grant.

Anna Nordqvist
var ledare för Europas lag.
Hon har tidigare vunnit
Solheim cup som spelare.

– Jag är så stolt
över mitt lag, säger hon.

Solheim cup är vartannat år.
Förra gången vann USA.

I år var tävlingen
i Nederländerna.
Om två år ska de spela
i området Kentucky i USA.

8 SIDOR/TT

14 september 2026

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1 kommentar
  1. gogogaga skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:23

    😃😂🙂🥳😎

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