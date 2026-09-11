Sverige
Bild på polisernas sirener. Foto: Johan Nilsson/TT
Misstänkt våldtäkt mot barn
Poliserna tror att en person
har våldtagit ett barn.
Det hände utomhus i torsdags
i Järfälla utanför Stockholm.
Poliserna jobbar
med sin undersökning.
De har inte tagit fast
någon misstänkt person.
Föräldrar i Järfälla
ska följa sina barn
till och från skolan
den närmaste veckan.
Kommunen har skrivit det
i ett meddelande till
ungefär tiotusen föräldrar.
8 SIDOR/TT
11 september 2026
😮😮😮😮😮
fruktansvärt med pedofiler dom finns överallt. 😡🤢🤮🤮🤮🤮
Sara Nilsson från dumpen gör ett fantastiskt jobb hon tar alla pedofiler. man tror inte men det finns en jäkla massa dregel överallt. våldta små barn fy fan så äckligt.😡🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮