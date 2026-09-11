Misstänkt våldtäkt mot barn

Poliserna tror att en person

har våldtagit ett barn.

Det hände utomhus i torsdags

i Järfälla utanför Stockholm.

Poliserna jobbar

med sin undersökning.

De har inte tagit fast

någon misstänkt person.

Föräldrar i Järfälla

ska följa sina barn

till och från skolan

den närmaste veckan.

Kommunen har skrivit det

i ett meddelande till

ungefär tiotusen föräldrar.

8 SIDOR/TT