Sverige

En lampa på en polisbil.

Bild på polisernas sirener. Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt våldtäkt mot barn

Poliserna tror att en person
har våldtagit ett barn.
Det hände utomhus i torsdags
i Järfälla utanför Stockholm.

Poliserna jobbar
med sin undersökning.
De har inte tagit fast
någon misstänkt person.

Föräldrar i Järfälla
ska följa sina barn
till och från skolan
den närmaste veckan.

Kommunen har skrivit det
i ett meddelande till
ungefär tiotusen föräldrar.

8 SIDOR/TT

11 september 2026

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3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2026 kl. 16:02

    😮😮😮😮😮

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  2. mia skriver:
    11 september, 2026 kl. 17:15

    fruktansvärt med pedofiler dom finns överallt. 😡🤢🤮🤮🤮🤮

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  3. anna skriver:
    11 september, 2026 kl. 18:24

    Sara Nilsson från dumpen gör ett fantastiskt jobb hon tar alla pedofiler. man tror inte men det finns en jäkla massa dregel överallt. våldta små barn fy fan så äckligt.😡🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮

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