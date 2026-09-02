Hon räddar igelkottar

Igelkottar blir lätt

skadade i naturen.

Det kan vara av andra djur,

bilar eller gräsklippare.

Angelica Magnusson

jobbar med att hjälpa

igelkottar och andra vilda djur.

Hon har ett hus där de får vård.

Det heter Säffle viltrehab

och ligger i Värmland.

Månaderna juli och augusti

är farligast för igelkottar.

Då kör många människor bil

och klipper sina gräsmattor.

Nyligen tog Angelica Magnusson

emot 15 igelkottar samtidigt.

– En av igelkottarna

hade ett sår på ryggen

som en gräsklippare

kan ha gjort, säger hon.

Angelica jobbar med djuren

utan att få betalt.

Hon har ett annat jobb också

för att ha råd att leva.

Att sköta djur kan bli dyrt.

– Besök hos veterinären

och mat kostar mycket,

säger Angelica Magnusson.

Igelkottarna får oftast vård

i en eller två veckor.

Sedan släpps de ut i naturen igen.

Men alla igelkottar blir inte

tillräckligt friska för det.

– Det är hemskt när vi

måste avliva djur.

Men om djuret lider

måste vi hjälpa dem att stoppa det.

Att se till så att djuren inte lider

är det viktigaste vi gör,

säger Angelica Magnusson.

8 SIDOR/TT