Vardags
Angelica Magnusson hjälper igelkottar och andra vilda djur. Foton: Tommy Pedersen/TT
Angelica Magnusson undersöker en igelkott som blivit biten av en hund.
Hon räddar igelkottar
Igelkottar blir lätt
skadade i naturen.
Det kan vara av andra djur,
bilar eller gräsklippare.
Angelica Magnusson
jobbar med att hjälpa
igelkottar och andra vilda djur.
Hon har ett hus där de får vård.
Det heter Säffle viltrehab
och ligger i Värmland.
Månaderna juli och augusti
är farligast för igelkottar.
Då kör många människor bil
och klipper sina gräsmattor.
Nyligen tog Angelica Magnusson
emot 15 igelkottar samtidigt.
– En av igelkottarna
hade ett sår på ryggen
som en gräsklippare
kan ha gjort, säger hon.
Angelica jobbar med djuren
utan att få betalt.
Hon har ett annat jobb också
för att ha råd att leva.
Att sköta djur kan bli dyrt.
– Besök hos veterinären
och mat kostar mycket,
säger Angelica Magnusson.
Igelkottarna får oftast vård
i en eller två veckor.
Sedan släpps de ut i naturen igen.
Men alla igelkottar blir inte
tillräckligt friska för det.
– Det är hemskt när vi
måste avliva djur.
Men om djuret lider
måste vi hjälpa dem att stoppa det.
Att se till så att djuren inte lider
är det viktigaste vi gör,
säger Angelica Magnusson.
8 SIDOR/TT
2 september 2026