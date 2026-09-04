Vardags
En kopp med kaffe. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Billigare kaffe och choklad
Kaffe och choklad blev
lite billigare i augusti.
Det visar en undersökning
från organisationen
Matpriskollen.
De undersöker priser
på mat varje månad.
I augusti var priserna på mat
ungefär samma som i juli.
Men kaffe och choklad
blev nästan fyra procent billigare.
– Kaffet kostar nu
lika mycket som det
gjorde för två år sedan.
Priset på kaffe
har sjunkit i världen.
Det säger Ulf Mazur
från Matpriskollen.
Det senaste året
har maten i Sverige blivit
ungefär 6 procent billigare.
Det beror bland annat
på att regeringen
sänkte skatten på mat i april.
8 SIDOR/TT
4 september 2026