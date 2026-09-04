Vardags

En kopp med kaffe och mjölk står på ett bord.

En kopp med kaffe. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Billigare kaffe och choklad

Kaffe och choklad blev
lite billigare i augusti.

Det visar en undersökning
från organisationen
Matpriskollen.
De undersöker priser
på mat varje månad.

I augusti var priserna på mat
ungefär samma som i juli.
Men kaffe och choklad
blev nästan fyra procent billigare.

– Kaffet kostar nu
lika mycket som det
gjorde för två år sedan.
Priset på kaffe
har sjunkit i världen.

Det säger Ulf Mazur
från Matpriskollen.

Det senaste året
har maten i Sverige blivit
ungefär 6 procent billigare.

Det beror bland annat
på att regeringen
sänkte skatten på mat i april.

8 SIDOR/TT

4 september 2026

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