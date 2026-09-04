Billigare kaffe och choklad

Kaffe och choklad blev

lite billigare i augusti.

Det visar en undersökning

från organisationen

Matpriskollen.

De undersöker priser

på mat varje månad.

I augusti var priserna på mat

ungefär samma som i juli.

Men kaffe och choklad

blev nästan fyra procent billigare.

– Kaffet kostar nu

lika mycket som det

gjorde för två år sedan.

Priset på kaffe

har sjunkit i världen.

Det säger Ulf Mazur

från Matpriskollen.

Det senaste året

har maten i Sverige blivit

ungefär 6 procent billigare.

Det beror bland annat

på att regeringen

sänkte skatten på mat i april.

8 SIDOR/TT