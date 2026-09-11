En man kan dömas för attacker

I år är det 25 år sedan

terrorattackerna mot USA

den 11 september.

Terrorister tog över fyra flygplan

och kraschade dem.

De flög rakt in i de två husen

World Trade Center i staden New York.

De flög också in

i militärernas kontor Pentagon

nära staden Washington DC.

Det fjärde flygplanet

kraschade på ett fält

i området Pennsylvania.

Nästan tre tusen människor

blev dödade i attackerna.

Den 11 september år 2026

samlas många i New York

för att minnas attackerna.

Khalid Sheikh Mohammed

från Pakistan var en

av de som planerade

terrorattackerna.

Det säger USA.

Om två år ska det bli

en rättegång mot honom.

USA tog fast honom år 2003.

Han är fånge

i USAs fängelse på Kuba.

Han har blivit torterad i fängelset.

Det skriver tidningen

The New York Times.

8 SIDOR/TT