Världen

  • 11september2

    Den 11 september år 2001. Foto: Moshe Bursuker/AP/TT

  • TRADE CENTER

    De två husen World Trade Center rasade efter attackerna år 2001. Foto: Mike Buscher/AP/TT

  • TRADE CENTER CRASH

    Två kvinnor tröstar varandra efter attackerna den 11 september år 2001. Foto: Ernesto Mora/AP/TT

  • 9-11-3

    Räddningsarbetare jobbar efter attackerna år 2001. Foto: Mark Lennihan/AP/TT

  • Khalid Sheikh Mohammed

    Khalid Sheikh Mohammed år 2003. Foto: AP/TT

En man kan dömas för attacker

I år är det 25 år sedan
terrorattackerna mot USA
den 11 september.

Terrorister tog över fyra flygplan
och kraschade dem.

De flög rakt in i de två husen
World Trade Center i staden New York.

De flög också in
i militärernas kontor Pentagon
nära staden Washington DC.

Det fjärde flygplanet
kraschade på ett fält
i området Pennsylvania.

Nästan tre tusen människor
blev dödade i attackerna.

Den 11 september år 2026
samlas många i New York
för att minnas attackerna.

Khalid Sheikh Mohammed
från Pakistan var en
av de som planerade
terrorattackerna.
Det säger USA.

Om två år ska det bli
en rättegång mot honom.

USA tog fast honom år 2003.
Han är fånge
i USAs fängelse på Kuba.
Han har blivit torterad i fängelset.
Det skriver tidningen
The New York Times.

8 SIDOR/TT

11 september 2026

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17 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2026 kl. 09:46

    FINNS DET TYDLIGT BEVIS MOT HONOM???

    Svara
  2. Petri Tanner, skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:04

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  3. Vinne skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:14

    Det var väl två skyskrapor, inte hus i New York? De andra attackerna visste jag inte om ,bara de I New York attackerna

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 september, 2026 kl. 10:43

      Vi valde ordet hus för
      att det är kortare
      och lättare att läsa
      än skyskrapor.

      Vänligen,

      8 Sidor

  4. Ebba Salomonsson skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:49

    vad dåligt att göra sånt😔synd för er som jobbar eller bor där.😢😢

    Svara
  5. V skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:05

    Han förtjänar att bli torterat.avliva sliten varför ska han leva??? 3000 människor dog .

    Svara
  6. V skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:06

    SKITEN ska det vara inte sliten

    Svara
  7. Namn* skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:21

    Osama bin Laden dog i Pakistan…

    Svara
  8. sus skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:55

    så sad😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  9. Person skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:56

    Fatta att det har 25 år sen det hände det är hemskt😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  10. sus skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:57

    R.I.P💔

    Svara
  11. vidar skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:58

    Vaaaaaaaaaaa Vaaaaaaaaa konstigt😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  12. Alvine bänkkompis skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:59

    WHHHAAAATTTTT människor är ju konstiga

    Svara
  13. Frågetecken? skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:57

    Varför har han blivit torterad i fängelset???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 september, 2026 kl. 13:00

      USA startade fängelset
      efter attackerna
      den 11 september.

      Många USA misstänker för
      attackerna har var inlåsta där.

      USA använde tortyr för
      att få fångarna
      att berätta saker.

      Fängelset har fått
      mycket kritik.

  14. 13:53 skriver:
    11 september, 2026 kl. 13:53

    Enligt mig så är Trump lite racist men om det är den mannen då ska han få fängelse straff

    Svara
  15. 🤨🤨 skriver:
    11 september, 2026 kl. 14:42

    Han ser så äcklig på bilden. En jävla terrorist.

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