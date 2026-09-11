Världen
Den 11 september år 2001. Foto: Moshe Bursuker/AP/TT
De två husen World Trade Center rasade efter attackerna år 2001. Foto: Mike Buscher/AP/TT
Två kvinnor tröstar varandra efter attackerna den 11 september år 2001. Foto: Ernesto Mora/AP/TT
Räddningsarbetare jobbar efter attackerna år 2001. Foto: Mark Lennihan/AP/TT
Khalid Sheikh Mohammed år 2003. Foto: AP/TT
En man kan dömas för attacker
I år är det 25 år sedan
terrorattackerna mot USA
den 11 september.
Terrorister tog över fyra flygplan
och kraschade dem.
De flög rakt in i de två husen
World Trade Center i staden New York.
De flög också in
i militärernas kontor Pentagon
nära staden Washington DC.
Det fjärde flygplanet
kraschade på ett fält
i området Pennsylvania.
Nästan tre tusen människor
blev dödade i attackerna.
Den 11 september år 2026
samlas många i New York
för att minnas attackerna.
Khalid Sheikh Mohammed
från Pakistan var en
av de som planerade
terrorattackerna.
Det säger USA.
Om två år ska det bli
en rättegång mot honom.
USA tog fast honom år 2003.
Han är fånge
i USAs fängelse på Kuba.
Han har blivit torterad i fängelset.
Det skriver tidningen
The New York Times.
8 SIDOR/TT
11 september 2026
FINNS DET TYDLIGT BEVIS MOT HONOM???
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Det var väl två skyskrapor, inte hus i New York? De andra attackerna visste jag inte om ,bara de I New York attackerna
Vi valde ordet hus för
att det är kortare
och lättare att läsa
än skyskrapor.
Vänligen,
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vad dåligt att göra sånt😔synd för er som jobbar eller bor där.😢😢
Han förtjänar att bli torterat.avliva sliten varför ska han leva??? 3000 människor dog .
SKITEN ska det vara inte sliten
Osama bin Laden dog i Pakistan…
så sad😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Fatta att det har 25 år sen det hände det är hemskt😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
R.I.P💔
Vaaaaaaaaaaa Vaaaaaaaaa konstigt😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
WHHHAAAATTTTT människor är ju konstiga
Varför har han blivit torterad i fängelset???
USA startade fängelset
efter attackerna
den 11 september.
Många USA misstänker för
attackerna har var inlåsta där.
USA använde tortyr för
att få fångarna
att berätta saker.
Fängelset har fått
mycket kritik.
Enligt mig så är Trump lite racist men om det är den mannen då ska han få fängelse straff
Han ser så äcklig på bilden. En jävla terrorist.