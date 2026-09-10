Världen
Rektorn Shabana Basij-Rasikh i Rwanda. Foto: Yuhi Irakiza/AP/TT
Skola för flickor i Rwanda
Sola är en skola
för flickor från Afghanistan.
Eleverna bor på skolan.
När talibanerna
tog makten i landet år 2021
eldade rektorn Shabana Basij-Rasikh
upp alla skolans papper.
Hon ville stoppa talibanerna
från att ta reda på
vilka eleverna är
och vilka deras föräldrar är.
I Afghanistan
är det förbjudet för flickor
i tonåren att gå i skolan.
Sedan flydde eleverna
och lärarna till
landet Rwanda i Afrika.
Där fick de starta en ny skola.
Nu har det gått fem år.
Under tiden har skolan vuxit.
I dag finns också Sola X.
Det är en skola på internet
för elever från Afghanistan.
Skolan får hjälp
med pengar av miljardären
Melinda French Gates.
Shabana Basij-Rasikh
är tacksam för all hjälp
som skolan får.
Men en dag ska de
återvända till sitt hemland.
– Vårt uppdrag är att
ta oss tillbaka till Afghanistan.
Flickorna från vår skola
kommer att bli ledare.
8 SIDOR/TT
10 september 2026
En fråga: om ni skriver att rektorn brann upp alla papper i skolan och ni har fått reda på det. Då måste ju talibanerna veta det också eller hur?
Var har ni fått nyheten ifrån?
Hej!
Rektorn berättade
om det på skolans
egen sida på internet.
Det kan alla läsa.
Även talibanerna.
Men skolan ligger
i ett annat land, i Rwanda.
Nyheten kommer från
nyhetsbyråerna AP och TT.
Hälsningar,
8 Sidor
Flickor ska också kunna få gå skola och utbilda sig vars dom än kommer ifrån.
Är det Bill Gates fru???