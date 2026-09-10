Världen

Hon tittar i sin telefon. Hon har en sjal på sig. Bakom henne är en tegelmur och en vägg i flätat mönster.

Rektorn Shabana Basij-Rasikh i Rwanda. Foto: Yuhi Irakiza/AP/TT

Skola för flickor i Rwanda

Sola är en skola
för flickor från Afghanistan.
Eleverna bor på skolan.

När talibanerna
tog makten i landet år 2021
eldade rektorn Shabana Basij-Rasikh
upp alla skolans papper.

Hon ville stoppa talibanerna
från att ta reda på
vilka eleverna är
och vilka deras föräldrar är.

I Afghanistan
är det förbjudet för flickor
i tonåren att gå i skolan.

Sedan flydde eleverna
och lärarna till
landet Rwanda i Afrika.
Där fick de starta en ny skola.

Nu har det gått fem år.
Under tiden har skolan vuxit.
I dag finns också Sola X.
Det är en skola på internet
för elever från Afghanistan.

Skolan får hjälp
med pengar av miljardären
Melinda French Gates.

Shabana Basij-Rasikh
är tacksam för all hjälp
som skolan får.

Men en dag ska de
återvända till sitt hemland.

– Vårt uppdrag är att
ta oss tillbaka till Afghanistan.
Flickorna från vår skola
kommer att bli ledare.

8 SIDOR/TT

10 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Tilde Lundborg skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:13

    En fråga: om ni skriver att rektorn brann upp alla papper i skolan och ni har fått reda på det. Då måste ju talibanerna veta det också eller hur?

    Var har ni fått nyheten ifrån?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2026 kl. 12:54

      Hej!

      Rektorn berättade
      om det på skolans
      egen sida på internet.
      Det kan alla läsa.
      Även talibanerna.

      Men skolan ligger
      i ett annat land, i Rwanda.

      Nyheten kommer från
      nyhetsbyråerna AP och TT.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. [email protected] skriver:
    10 september, 2026 kl. 15:34

    Flickor ska också kunna få gå skola och utbilda sig vars dom än kommer ifrån.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 september, 2026 kl. 17:15

    Är det Bill Gates fru???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar