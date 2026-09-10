Skola för flickor i Rwanda

Sola är en skola

för flickor från Afghanistan.

Eleverna bor på skolan.

När talibanerna

tog makten i landet år 2021

eldade rektorn Shabana Basij-Rasikh

upp alla skolans papper.

Hon ville stoppa talibanerna

från att ta reda på

vilka eleverna är

och vilka deras föräldrar är.

I Afghanistan

är det förbjudet för flickor

i tonåren att gå i skolan.

Sedan flydde eleverna

och lärarna till

landet Rwanda i Afrika.

Där fick de starta en ny skola.

Nu har det gått fem år.

Under tiden har skolan vuxit.

I dag finns också Sola X.

Det är en skola på internet

för elever från Afghanistan.

Skolan får hjälp

med pengar av miljardären

Melinda French Gates.

Shabana Basij-Rasikh

är tacksam för all hjälp

som skolan får.

Men en dag ska de

återvända till sitt hemland.

– Vårt uppdrag är att

ta oss tillbaka till Afghanistan.

Flickorna från vår skola

kommer att bli ledare.

8 SIDOR/TT