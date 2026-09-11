Sverige
Poliser vid skolan i Fagersta där attacken hände. 18-åringen var känd av myndigheterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Flicka kan ha planerat mord
En 15-årig flicka
är misstänkt för
att ha planerat mord
i Södermanland.
Flickan har haft
kontakt med mannen
som är misstänkt
för attacken på
skolan i Fagersta.
Det säger en åklagare
till Sveriges Radio.
Poliserna hittade flickan
när de undersökte
attacken i Fagersta.
Den misstänkta mördaren
hade lämnat spår på internet.
Spåren ledde till flickan.
Socialtjänsten har
tagit hand om flickan.
Hon säger att
hon är oskyldig.
Flera andra ungdomar
har haft kontakt med
den misstänkta mördaren
på internet.
Det säger Sveriges Radio.
Den misstänkta
mördaren är inlåst.
Han är 18 år.
En 16-årig pojke
är också inlåst.
Han är misstänkt
att ha hjälpt till
med attacken.
8 SIDOR
11 september 2026
Inte bra att ungdomar håller på med sådana saker,det är skrämmande. Föräldrarna måste uppfostra sin avkomma lite bättre ,och hålla kontroll på vad barnen gör på fritiden.
mia så sant😭🤢
det är jätte sorgligt, hoppas att ingen mer skadar andra
vem skulle göra detta
så sorligt gillar också korv så du vet@
det
Jag beklagar mordet i Fagersta
❤
ja girl
Jag beklagar😭😭😭
varför
Påminner om musiklåten ”Sweet but Psycho” av Ava Max.
Att en flicka planerar mord, är väl väldigt ovanligt?
Varför gör vi barn så där jag fattar varför man är mycket i mobilen men en attack/mord bara varför gör man så där
så sorligt🥺