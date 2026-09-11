Flicka kan ha planerat mord

En 15-årig flicka

är misstänkt för

att ha planerat mord

i Södermanland.

Flickan har haft

kontakt med mannen

som är misstänkt

för attacken på

skolan i Fagersta.

Det säger en åklagare

till Sveriges Radio.

Poliserna hittade flickan

när de undersökte

attacken i Fagersta.

Den misstänkta mördaren

hade lämnat spår på internet.

Spåren ledde till flickan.

Socialtjänsten har

tagit hand om flickan.

Hon säger att

hon är oskyldig.

Flera andra ungdomar

har haft kontakt med

den misstänkta mördaren

på internet.

Det säger Sveriges Radio.

Den misstänkta

mördaren är inlåst.

Han är 18 år.

En 16-årig pojke

är också inlåst.

Han är misstänkt

att ha hjälpt till

med attacken.

8 SIDOR

Attacken i Fagersta