Sverige

Flera poliser står och pratar.

Poliser vid skolan i Fagersta där attacken hände. 18-åringen var känd av myndigheterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flicka kan ha planerat mord

En 15-årig flicka
är misstänkt för
att ha planerat mord
i Södermanland.

Flickan har haft
kontakt med mannen
som är misstänkt
för attacken på
skolan i Fagersta.

Det säger en åklagare
till Sveriges Radio.

Poliserna hittade flickan
när de undersökte
attacken i Fagersta.

Den misstänkta mördaren
hade lämnat spår på internet.
Spåren ledde till flickan.

Socialtjänsten har
tagit hand om flickan.
Hon säger att
hon är oskyldig.

Flera andra ungdomar
har haft kontakt med
den misstänkta mördaren
på internet.
Det säger Sveriges Radio.

Den misstänkta
mördaren är inlåst.
Han är 18 år.

En 16-årig pojke
är också inlåst.
Han är misstänkt
att ha hjälpt till
med attacken.

8 SIDOR

Attacken i Fagersta

11 september 2026

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13 kommentarer
  1. Mia skriver:
    11 september, 2026 kl. 10:59

    Inte bra att ungdomar håller på med sådana saker,det är skrämmande. Föräldrarna måste uppfostra sin avkomma lite bättre ,och hålla kontroll på vad barnen gör på fritiden.

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  2. ramzes skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:26

    mia så sant😭🤢

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  3. vidar skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:53

    det är jätte sorgligt, hoppas att ingen mer skadar andra

    Svara
  4. Marcel Widricks Rojas skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:53

    vem skulle göra detta

    Svara
  5. Leon skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:58

    så sorligt gillar också korv så du vet@

    Svara
  6. Stephanie skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:59

    det

    Svara
  7. Anonym skriver:
    11 september, 2026 kl. 11:59

    Jag beklagar mordet i Fagersta

    Svara
  8. Lilla skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:00

    ja girl

    Svara
  9. Harry Rosengren skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:01

    Jag beklagar😭😭😭

    Svara
  10. jag vill vara anonym skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:01

    varför

    Svara
  11. Anonym skriver:
    11 september, 2026 kl. 12:45

    Påminner om musiklåten ”Sweet but Psycho” av Ava Max.
    Att en flicka planerar mord, är väl väldigt ovanligt?

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  12. 13:51 skriver:
    11 september, 2026 kl. 13:51

    Varför gör vi barn så där jag fattar varför man är mycket i mobilen men en attack/mord bara varför gör man så där

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  13. mello baddie skriver:
    11 september, 2026 kl. 16:20

    så sorligt🥺

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