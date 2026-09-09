Extra protein är onödigt

Många ungdomar som tränar

köper pulver med protein.

De äter pulvret

för att få större muskler.

Att köpa pulver med protein

är ofta onödigt.

Det säger Josefin Edwall Löfvenberg.

på myndigheten Livsmedelsverket.

– Om du äter blandad mat

och tillräckligt mycket

så behövs inte

extra protein, säger hon.

Josefin Edwall Löfvenberg

är expert på vilka ämnen

kroppen behöver.

Kroppen behöver protein.

Det räcker med ungefär

ett till två gram protein

för varje kilo du väger.

– Det räcker för

att bygga muskler,

säger experten.

Det är extra bra

att äta mat med protein

de två första timmarna

efter att du tränat.

Då kan kroppen använda proteinet

för att bygga muskler.

8 SIDOR/TT

Tränar du?

Äter du extra protein?

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