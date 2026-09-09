Vardags

Stora burkar av plast på en hylla.

Pulver med protein. Foto: LM Otero/AP/TT

Extra protein är onödigt

Många ungdomar som tränar
köper pulver med protein.
De äter pulvret
för att få större muskler.

Att köpa pulver med protein
är ofta onödigt.
Det säger Josefin Edwall Löfvenberg.
på myndigheten Livsmedelsverket.

– Om du äter blandad mat
och tillräckligt mycket
så behövs inte
extra protein, säger hon.

Josefin Edwall Löfvenberg
är expert på vilka ämnen
kroppen behöver.

Kroppen behöver protein.
Det räcker med ungefär
ett till två gram protein
för varje kilo du väger.

– Det räcker för
att bygga muskler,
säger experten.

Det är extra bra
att äta mat med protein
de två första timmarna
efter att du tränat.

Då kan kroppen använda proteinet
för att bygga muskler.

8 SIDOR/TT

Tränar du?
Äter du extra protein?
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9 september 2026

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4 kommentarer
  1. Mia skriver:
    9 september, 2026 kl. 10:02

    Protein kan man få från baljväxter och kött mm

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  2. bananmannen12345 skriver:
    9 september, 2026 kl. 10:29

    och nötter 😎😎😎😎😎😎😎😎

    Svara
  3. p3 skriver:
    9 september, 2026 kl. 12:24

    och bönor😎😎😎

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  4. Tatsiana skriver:
    9 september, 2026 kl. 16:00

    Protein kan man få från ägg

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