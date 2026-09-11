Vardags
En gärdsmyg har fått en ring runt foten. Foto: Andreas Hillergren/TT
Många fåglar flyger bort från Sverige över vintern. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Se när fåglar får ringar
I september flyger
många fåglar söderut.
De flyger bort från Sverige.
De är i varmare länder över vintern.
En del fåglar
får en ring runt foten
innan de flyger iväg.
Den 13 september
är en särskild dag
för ringmärkning av fåglar.
Du kan vara med
på många ställen
och se när forskare jobbar.
På det flesta platserna
händer det tidigt på morgonen.
Forskarna sätter upp nät.
Fåglarna fastnar i näten.
Forskarna tar försiktigt loss fåglarna
och sätter en liten ring runt foten på dem.
Ringen har ett nummer
som forskarna skriver upp.
Forskarna mäter
och väger fåglarna.
Sedan släpper de fåglarna igen.
Ringarna hjälper forskarna
att kunna följa fåglarna.
Om någon hittar en fågel
med ring kan forskarna
få veta var fågeln har varit.
Forskarna kan förstå mer om
hur fåglar flyttar och lever.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Titta på ringmärkning
Här är platser där du
kan se ringmärkning
den 13 september:
- Kungsmarkens fältstation utanför Lund
- Landsjöns fågelstation utanför Jönköping
- Getterön utanför Varberg
- Torhamns fågelstation utanför Karlskrona
- Obbolatippen utanför Umeå
- Ottenby på Öland
- Hamre våtmark utanför Västerås
- Hornborgasjön i Västergötland
- Kvismare fågelstation utanför Örebro
- Hitta fler platser
på sajten Birdlife
11 september 2026