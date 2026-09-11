Se när fåglar får ringar

I september flyger

många fåglar söderut.

De flyger bort från Sverige.

De är i varmare länder över vintern.

En del fåglar

får en ring runt foten

innan de flyger iväg.

Den 13 september

är en särskild dag

för ringmärkning av fåglar.

Du kan vara med

på många ställen

och se när forskare jobbar.

På det flesta platserna

händer det tidigt på morgonen.

Forskarna sätter upp nät.

Fåglarna fastnar i näten.

Forskarna tar försiktigt loss fåglarna

och sätter en liten ring runt foten på dem.

Ringen har ett nummer

som forskarna skriver upp.

Forskarna mäter

och väger fåglarna.

Sedan släpper de fåglarna igen.

Ringarna hjälper forskarna

att kunna följa fåglarna.

Om någon hittar en fågel

med ring kan forskarna

få veta var fågeln har varit.

Forskarna kan förstå mer om

hur fåglar flyttar och lever.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR