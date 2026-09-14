Fler jobbar längre

Fler gamla människor

fortsätter att jobba i Sverige.

Det visar nya siffror.

Förr var det ganska ovanligt

att fortsätta jobba efter 65 år.

Men sedan början av 2000-talet

har det ändrats snabbt.

I dag är det dubbelt så många

pensionärer som arbetar.

Det är över 230 tusen personer.

Det finns ingen ålder

för när du blir

pensionär i Sverige.

Du bestämmer själv

när du vill sluta arbeta.

Men just nu är åldern 67 år

då myndigheterna säger

att många kan börja

ta ut pension från staten.

Åldern ändras över tid.

Det beror på hur länge

experter tror att människor

kommer leva.

De flesta som väljer

att arbeta längre jobbar

inte heltid.

Många har också egna företag.

8 SIDOR/TT

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