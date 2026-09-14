Vardags
Det orange kuvertet visar hur mycket pengar du får i pension. Fler väntar med att ta ut pension. Foto: TT
Fler jobbar längre
Fler gamla människor
fortsätter att jobba i Sverige.
Det visar nya siffror.
Förr var det ganska ovanligt
att fortsätta jobba efter 65 år.
Men sedan början av 2000-talet
har det ändrats snabbt.
I dag är det dubbelt så många
pensionärer som arbetar.
Det är över 230 tusen personer.
Det finns ingen ålder
för när du blir
pensionär i Sverige.
Du bestämmer själv
när du vill sluta arbeta.
Men just nu är åldern 67 år
då myndigheterna säger
att många kan börja
ta ut pension från staten.
Åldern ändras över tid.
Det beror på hur länge
experter tror att människor
kommer leva.
De flesta som väljer
att arbeta längre jobbar
inte heltid.
Många har också egna företag.
8 SIDOR/TT
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14 september 2026
Det är skillnad om man jobbar för att älska jobba och gilla att möta människor och när man jobbar trots sitt sjukdom för att överleva!!!😔😔😔
Folk är tvungen att arbeta längre ,de klarar sig inte på sin pension tyvärr. Man är utsliten när man är gammal. Tur att jag har sparat pengar när jag jobbade.jag gick I pension vid 63.min rygg var slut.
Hej Milena!
ANDREAS-synd om dig, hoppas att du mår bra! När man är sjuk så är det helvete verkligen! Sköt om dig!
HEJ MAJA! Hur mår du??? Har du arbete? Det är måndag så börjar alla de hemska nyheterna igen! Vem röstade du på? Alltså folk är sjuk-både psykisk och fysisk…regering måste göra nånting åt det! Sjuka kan inte arbeta! UF!!!😔😮😠
Jag vill jobba om jag är frisk! oavsett ålder! Men jag har chronisk sjukdom och ingen bryr sig!
Det är inte alla som tvingas arbeta längre. Faktum är att det finns en hel del människor som inte vet vad de ska ta sig till med sig själva och sin fritid. De arbetar gärna längre.
Det är räcker med 65. Herregud!
Hej Milena! Jag förstår vad du menar. Det är mycket som händer i världen, och ibland önskar man att det fanns mer förståelse och omtanke mellan människor. Jag tror att alla människor behöver få bli sedda och respekterade utifrån sina egna förutsättningar.
Jag önskar dig en fin måndag och en lugn och ljus vecka, Milena.☺️
Jobbade till 70 år fick bättre pension än lönen.