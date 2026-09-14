Kultur
Felicia sjunger sin låt My system i finalen i Melodifestivalen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Rekord för Mello
Det är populärt
att skicka in låtar
till tävlingen
Melodifestivalen.
Folk har skickat in
4 077 låtar
den här gången.
Det är rekord.
Nu ska experter
välja vilka låtar
som får vara
med och tävla.
Melodifestivalen år 2027
börjar den 6 februari.
Björn Kjellman
och Oscar Zia
ska leda tävlingen.
Förra året vann artisten Felicia
tävlingen med låten
My system.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
14 september 2026