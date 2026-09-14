Kultur

Hon dansar på en scen med mycket rött ljus. Hon har en mask.

Felicia sjunger sin låt My system i finalen i Melodifestivalen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Rekord för Mello

Det är populärt
att skicka in låtar
till tävlingen
Melodifestivalen.

Folk har skickat in
4 077 låtar
den här gången.
Det är rekord.

Nu ska experter
välja vilka låtar
som får vara
med och tävla.

Melodifestivalen år 2027
börjar den 6 februari.
Björn Kjellman
och Oscar Zia
ska leda tävlingen.

Förra året vann artisten Felicia
tävlingen med låten
My system.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

14 september 2026

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