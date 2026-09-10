Sport

Han är på väg över ribban.

Armand Duplantis hoppar stav. Foto: Andreas Becker/Keystone/AP/TT

Ny tävling i friidrott

Nu i september är det
en tävling i friidrott.
Den heter World athletics
ultimate championship.
Tävlingen är helt ny.
Den ska vara vartannat år.

Bara de bästa friidrottarna
i världen får vara med.
De tävlar om mycket pengar.

Den svenska stavhopparen
Armand Duplantis
har varit lite skadad.
Men han mår bättre nu.
Han kommer tävla.

Några av friidrottens
sporter är inte med.
Till exempel saknas diskus,
3 000 meter hinder
och 10 000 meter.

Tävlingen är i staden
Budapest i Ungern
mellan den 11 september
och den 13 september.
Du kan se den i SVT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

10 september 2026

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4 kommentarer
  1. Taco skriver:
    10 september, 2026 kl. 11:09

    Duplantis 😃😃😃

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  2. Jag vill vara anonym. skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:24

    Varför ska Daniel stål inte tävla?

    Svara
  3. gris.com!!!!!!! skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:51

    Nice 😎😎😎

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  4. a skriver:
    10 september, 2026 kl. 14:10

    kom igen armanduplantis

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