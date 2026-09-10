Ny tävling i friidrott

Nu i september är det

en tävling i friidrott.

Den heter World athletics

ultimate championship.

Tävlingen är helt ny.

Den ska vara vartannat år.

Bara de bästa friidrottarna

i världen får vara med.

De tävlar om mycket pengar.

Den svenska stavhopparen

Armand Duplantis

har varit lite skadad.

Men han mår bättre nu.

Han kommer tävla.

Några av friidrottens

sporter är inte med.

Till exempel saknas diskus,

3 000 meter hinder

och 10 000 meter.

Tävlingen är i staden

Budapest i Ungern

mellan den 11 september

och den 13 september.

Du kan se den i SVT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR