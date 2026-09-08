Kultur

Två personer ligger på rygg och läser varsin bok.

I kväll är det en speciell timme för läsning i hela världen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Läs en bok i kväll

Att kunna läsa är viktigt.
I dag tisdag är det
Förenta Nationernas dag för läsning.
Den är alltid den 8 september.

Dagen firas med
en hel timme med läsning
mellan klockan 19.00 och 20.00.

Timmen kallas
Read Hour, lästimme.

Då läser folk över hela världen
en bok eller något annat.
Det kan vara
en tidning med serier också.
Det viktiga är att läsa.
Alla kan vara med.

Timmen ska vara
en fest för läsning.
Du kan läsa högt med kompisar.
Eller bara för dig själv.

Om du vill kan du
visa i appar vad du läser.
Då kan du skriva
hashtaggen #ReadHour
eller #ReadHourSverige.

I Sverige är det
organisationen Läsrörelsen
som ordnar timmen för läsning.
De får stöd av Lärarstiftelsen,
Svenska Akademien och
Svenska biblioteksföreningen.

Lästimmen har funnits
sedan år 2019.

8 SIDOR

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8 september 2026

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8 kommentarer
  1. ... skriver:
    8 september, 2026 kl. 12:03

    Ljudbok med Herman Lindqvist är det bästa.

    Svara
  2. Klass Metis. skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:36

    Vi är en klass i anpassad grundskola i Vallentuna. Vi har läst flera böcker idag för att uppmärksamma denna dag. Vi har gjort egna läslistor. Vi tyckte att det var jättebra!

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 13:41

      Hej!

      Vad kul.
      Tack för att du berättar!

      /8 Sidor

  3. Man skriver:
    8 september, 2026 kl. 14:57

    Jag ska läsa en spännande bok om kungen.

    Svara
  4. Blipville spelaren skriver:
    8 september, 2026 kl. 15:52

    Sen min barndom, har jag alltid tänkt ”någon kanske tittar på samma film samtidigt och är lika långt in i filmen, någonstans i världen”, och förmodligen är det samma sak med böcker.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 16:04

      Hej!

      Det var en fin tanke!

      Hälsningar från 8 Sidor

  5. Miguel skriver:
    8 september, 2026 kl. 17:25

    Kan det var en Engelska bok om manga?

    Svara
  6. Tarik skriver:
    8 september, 2026 kl. 18:33

    Ja. Inchaallah

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