Kultur
I kväll är det en speciell timme för läsning i hela världen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Läs en bok i kväll
Att kunna läsa är viktigt.
I dag tisdag är det
Förenta Nationernas dag för läsning.
Den är alltid den 8 september.
Dagen firas med
en hel timme med läsning
mellan klockan 19.00 och 20.00.
Timmen kallas
Read Hour, lästimme.
Då läser folk över hela världen
en bok eller något annat.
Det kan vara
en tidning med serier också.
Det viktiga är att läsa.
Alla kan vara med.
Timmen ska vara
en fest för läsning.
Du kan läsa högt med kompisar.
Eller bara för dig själv.
Om du vill kan du
visa i appar vad du läser.
Då kan du skriva
hashtaggen #ReadHour
eller #ReadHourSverige.
I Sverige är det
organisationen Läsrörelsen
som ordnar timmen för läsning.
De får stöd av Lärarstiftelsen,
Svenska Akademien och
Svenska biblioteksföreningen.
Lästimmen har funnits
sedan år 2019.
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Ska du läsa något i kväll?
Skriv en kommentar och berätta.
8 september 2026
Ljudbok med Herman Lindqvist är det bästa.
Vi är en klass i anpassad grundskola i Vallentuna. Vi har läst flera böcker idag för att uppmärksamma denna dag. Vi har gjort egna läslistor. Vi tyckte att det var jättebra!
Hej!
Vad kul.
Tack för att du berättar!
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Jag ska läsa en spännande bok om kungen.
Sen min barndom, har jag alltid tänkt ”någon kanske tittar på samma film samtidigt och är lika långt in i filmen, någonstans i världen”, och förmodligen är det samma sak med böcker.
Hej!
Det var en fin tanke!
Hälsningar från 8 Sidor
Kan det var en Engelska bok om manga?
Ja. Inchaallah