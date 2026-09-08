Läs en bok i kväll

Att kunna läsa är viktigt.

I dag tisdag är det

Förenta Nationernas dag för läsning.

Den är alltid den 8 september.

Dagen firas med

en hel timme med läsning

mellan klockan 19.00 och 20.00.

Timmen kallas

Read Hour, lästimme.

Då läser folk över hela världen

en bok eller något annat.

Det kan vara

en tidning med serier också.

Det viktiga är att läsa.

Alla kan vara med.

Timmen ska vara

en fest för läsning.

Du kan läsa högt med kompisar.

Eller bara för dig själv.

Om du vill kan du

visa i appar vad du läser.

Då kan du skriva

hashtaggen #ReadHour

eller #ReadHourSverige.

I Sverige är det

organisationen Läsrörelsen

som ordnar timmen för läsning.

De får stöd av Lärarstiftelsen,

Svenska Akademien och

Svenska biblioteksföreningen.

Lästimmen har funnits

sedan år 2019.

8 SIDOR

Ska du läsa något i kväll?

Skriv en kommentar och berätta.