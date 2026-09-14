Två skadade i skjutning

Det har varit en skjutning

i Finspång i Östergötland.

Två personer blev skadade.

Skjutningen hände

i söndags kväll.

Poliserna hittade

de två skadade

personerna i en bil.

De är nu på sjukhus.

Det verkar som att

de kommer överleva.

Det skriver poliserna

på sin sajt på internet.

Poliserna har tagit fast

flera personer.

De är misstänkta för skjutningen.

Det är inte känt

varför skjutningen hände.

Det har blivit färre

skjutningar i Sverige.

I år var det 53 skjutningar

till och med augusti.

Det säger poliserna.

Förra året var det 114 skjutningar

till och med augusti.

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