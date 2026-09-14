Sverige
Poliser jobbar efter skjutningen i Finspång. Foto: Niklas Luks/TT
Två skadade i skjutning
Det har varit en skjutning
i Finspång i Östergötland.
Två personer blev skadade.
Skjutningen hände
i söndags kväll.
Poliserna hittade
de två skadade
personerna i en bil.
De är nu på sjukhus.
Det verkar som att
de kommer överleva.
Det skriver poliserna
på sin sajt på internet.
Poliserna har tagit fast
flera personer.
De är misstänkta för skjutningen.
Det är inte känt
varför skjutningen hände.
Det har blivit färre
skjutningar i Sverige.
I år var det 53 skjutningar
till och med augusti.
Det säger poliserna.
Förra året var det 114 skjutningar
till och med augusti.
8 SIDOR
14 september 2026
Farligt.
Det bara fortsätter