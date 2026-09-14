Sverige

Det är kväll. En polisbil står på en väg framför ett område med lägenheter.

Poliser jobbar efter skjutningen i Finspång. Foto: Niklas Luks/TT

Två skadade i skjutning

Det har varit en skjutning
i Finspång i Östergötland.
Två personer blev skadade.

Skjutningen hände
i söndags kväll.
Poliserna hittade
de två skadade
personerna i en bil.
De är nu på sjukhus.

Det verkar som att
de kommer överleva.
Det skriver poliserna
på sin sajt på internet.

Poliserna har tagit fast
flera personer.
De är misstänkta för skjutningen.

Det är inte känt
varför skjutningen hände.

Det har blivit färre
skjutningar i Sverige.
I år var det 53 skjutningar
till och med augusti.
Det säger poliserna.
Förra året var det 114 skjutningar
till och med augusti.

8 SIDOR

14 september 2026

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2 kommentarer
  1. julius skriver:
    14 september, 2026 kl. 09:40

    Farligt.

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  2. Mia skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:06

    Det bara fortsätter

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