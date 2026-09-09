Sport
Den här veckan börjar damernas ishockey i serien SDHL. Foto: Jessica Gow/TT
Dags för damernas ishockey
Hösten är här.
Det betyder att det
är dags för ishockey.
Den här veckan börjar SDHL.
Det är bästa serien
för damer i Sverige.
Första matchen
är onsdagen
den 9 september
klockan 19.00.
Då spelar Frölunda
från Göteborg mot
Färjestad från Karlstad.
Sedan är det
en match varje dag
från torsdag till söndag.
Du kan se alla matcherna i SDHL
gratis på sajten Youtube.
Adressen är
www.youtube.com/@SDHLse
Förra säsongen var det
Brynäs från Gävle
som vann SDHL.
Det var första gången
som de blev svenska mästare.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Alla lagen i SDHL
- Brynäs från Gävle
- Djurgården från Stockholm
- Frölunda från Göteborg
- Färjestad från Karlstad
- HV71 från Jönköping
- Linköping
- Luleå
- Modo från Örnsköldsvik
- SDE från Danderyd
- Skellefteå
En klubba och en puck.
Foto: Pontus Lundahl/TT
9 september 2026
Spelar kvinnor ishockey???
Uppenbarligen gör dom det
Hej Luisa!