Sport

Från en match i ishockey mellan Brynäs och Frölunda.

Den här veckan börjar damernas ishockey i serien SDHL. Foto: Jessica Gow/TT

Dags för damernas ishockey

Hösten är här.
Det betyder att det
är dags för ishockey.

Den här veckan börjar SDHL.
Det är bästa serien
för damer i Sverige.

Första matchen
är onsdagen
den 9 september
klockan 19.00.

Då spelar Frölunda
från Göteborg mot
Färjestad från Karlstad.
Sedan är det
en match varje dag
från torsdag till söndag.

Du kan se alla matcherna i SDHL
gratis på sajten Youtube.
Adressen är
www.youtube.com/@SDHLse

Förra säsongen var det
Brynäs från Gävle
som vann SDHL.
Det var första gången
som de blev svenska mästare.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Alla lagen i SDHL

  • Brynäs från Gävle
  • Djurgården från Stockholm
  • Frölunda från Göteborg
  • Färjestad från Karlstad
  • HV71 från Jönköping
  • Linköping
  • Luleå
  • Modo från Örnsköldsvik
  • SDE från Danderyd
  • Skellefteå
En klubba och en puck på isen.

En klubba och en puck.
Foto: Pontus Lundahl/TT

9 september 2026

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3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 september, 2026 kl. 09:16

    Spelar kvinnor ishockey???

    Svara
  2. JonteBronte skriver:
    9 september, 2026 kl. 09:47

    Uppenbarligen gör dom det

    Svara
  3. Anonym skriver:
    9 september, 2026 kl. 12:27

    Hej Luisa!

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