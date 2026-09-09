Dags för damernas ishockey

Hösten är här.

Det betyder att det

är dags för ishockey.

Den här veckan börjar SDHL.

Det är bästa serien

för damer i Sverige.

Första matchen

är onsdagen

den 9 september

klockan 19.00.

Då spelar Frölunda

från Göteborg mot

Färjestad från Karlstad.

Sedan är det

en match varje dag

från torsdag till söndag.

Du kan se alla matcherna i SDHL

gratis på sajten Youtube.

Adressen är

www.youtube.com/@SDHLse

Förra säsongen var det

Brynäs från Gävle

som vann SDHL.

Det var första gången

som de blev svenska mästare.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR