Sport

Människor drar en presenning över ett golv för volleyboll.

Det började regna under Sveriges match. Människor täckte planen för att den inte skulle bli blöt. Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/TT

Sverige förlorade regnig match

EM i volleyboll
för herrar har börjat.
I torsdags kväll spelade
Sverige sin första match.

De förlorade mot Italien
med 0–3 i set.

– Det var kul ändå.
Men tråkigt att vi
inte vann något set.
Det var vi värda.

Det säger spelaren
Jacob Link till SVT.

Matchen var i staden
Neapel i Italien.
Staden hade byggt
en arena utomhus på ett torg.

Det var tänkt att bli
en fest för alla
som gillar volleyboll.
Men så blev det inte riktigt.

I stället började det regna.
Matchen blev stoppad
flera gånger för det.
De tog över två timmar
innan matchen var klar.

Sveriges nästa match
är på lördag den 12 september.
Då spelar de mot Tjeckien.
Du kan se Sveriges matcher
i SVT och SVT Play.

8 SIDOR

11 september 2026

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1 kommentar
  1. 13:56 skriver:
    11 september, 2026 kl. 13:56

    Synd att vi förlorade ( 8sidor kan ni snälla ta bort min första kommentar för att namnet matchar inte rätta tiden )

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