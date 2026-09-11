Sverige förlorade regnig match

EM i volleyboll

för herrar har börjat.

I torsdags kväll spelade

Sverige sin första match.

De förlorade mot Italien

med 0–3 i set.

– Det var kul ändå.

Men tråkigt att vi

inte vann något set.

Det var vi värda.

Det säger spelaren

Jacob Link till SVT.

Matchen var i staden

Neapel i Italien.

Staden hade byggt

en arena utomhus på ett torg.

Det var tänkt att bli

en fest för alla

som gillar volleyboll.

Men så blev det inte riktigt.

I stället började det regna.

Matchen blev stoppad

flera gånger för det.

De tog över två timmar

innan matchen var klar.

Sveriges nästa match

är på lördag den 12 september.

Då spelar de mot Tjeckien.

Du kan se Sveriges matcher

i SVT och SVT Play.

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