Rekord i värme i världen

Månaden augusti i år

och juli år 2023 är de

varmaste månaderna någonsin

som forskare har kunnat mäta.

Det visar en ny undersökning.

– Det är mycket troligt

att nästa år blir ännu varmare.

Det säger Erik Kjellström

som är expert på klimatet.

Han jobbar som professor.

Det är också första gången

sedan november år 2025

som det har varit mer

än 1,5 grader varmare

jämfört med 1800-talet

då många fabriker startade.

Det händer fast världens länder

har lovat att jorden

inte ska bli mer

än 1,5 grader varmare.

Då ökar risken mycket

för allvarliga oväder.

Länderna har lovat

att minska utsläppen av gaser

från fabriker och trafik

som gör klimatet varmare.

– Det är framför allt utsläppen

som gör att det blir varmare,

säger Erik Kjellström.

Vädret El Niño kan också

göra att klimatet

blir ännu varmare

i höst och nästa år.

Det är Europeiska Unionens

grupp Copernicus

som har gjort undersökningen.

8 SIDOR/TT

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