Världen

Kor står på en strand. Det är bara lite vatten i floden.

Kor vid floden Donau i Rumänien. Mycket vatten har torkat bort i det varma vädret. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

Rekord i värme i världen

Månaden augusti i år
och juli år 2023 är de
varmaste månaderna någonsin
som forskare har kunnat mäta.

Det visar en ny undersökning.

– Det är mycket troligt
att nästa år blir ännu varmare.

Det säger Erik Kjellström
som är expert på klimatet.
Han jobbar som professor.

Det är också första gången
sedan november år 2025
som det har varit mer
än 1,5 grader varmare
jämfört med 1800-talet
då många fabriker startade.

Det händer fast världens länder
har lovat att jorden
inte ska bli mer
än 1,5 grader varmare.
Då ökar risken mycket
för allvarliga oväder.

Länderna har lovat
att minska utsläppen av gaser
från fabriker och trafik
som gör klimatet varmare.

– Det är framför allt utsläppen
som gör att det blir varmare,
säger Erik Kjellström.

Vädret El Niño kan också
göra att klimatet
blir ännu varmare
i höst och nästa år.

Det är Europeiska Unionens
grupp Copernicus
som har gjort undersökningen.

8 SIDOR/TT

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6 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 september, 2026 kl. 09:56

    Ni skrev ”Rumänen”-men det är Rumänien eller hur???

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2026 kl. 09:59

      Du har helt rätt, Luisa.
      Vi skrev fel.
      Nu har vi ändrat.
      Tack för att du sa till!

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. Taco skriver:
    10 september, 2026 kl. 11:11

    Sluta kriga och köra bil så mycket😠

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  3. Anonym skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:28

    Men torka har vi haft då och då i historien. Vi haft snö mitt i sommaren en gång på 80 talet växjö. Å kalla somrar. Vi har haft regniga somrar.

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  4. 13:20 skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:20

    Tellus blir varmare och varmare vi kan typ inte göra någon

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  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:21

    Ingen orsak! Det betyder att en tjeckisk prinsessa behövs i Sverige! /Väder är konstigt och folk måste sluta överbelasta jorden!!!😊😮

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