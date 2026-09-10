Världen
Kor vid floden Donau i Rumänien. Mycket vatten har torkat bort i det varma vädret. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT
Rekord i värme i världen
Månaden augusti i år
och juli år 2023 är de
varmaste månaderna någonsin
som forskare har kunnat mäta.
Det visar en ny undersökning.
– Det är mycket troligt
att nästa år blir ännu varmare.
Det säger Erik Kjellström
som är expert på klimatet.
Han jobbar som professor.
Det är också första gången
sedan november år 2025
som det har varit mer
än 1,5 grader varmare
jämfört med 1800-talet
då många fabriker startade.
Det händer fast världens länder
har lovat att jorden
inte ska bli mer
än 1,5 grader varmare.
Då ökar risken mycket
för allvarliga oväder.
Länderna har lovat
att minska utsläppen av gaser
från fabriker och trafik
som gör klimatet varmare.
– Det är framför allt utsläppen
som gör att det blir varmare,
säger Erik Kjellström.
Vädret El Niño kan också
göra att klimatet
blir ännu varmare
i höst och nästa år.
Det är Europeiska Unionens
grupp Copernicus
som har gjort undersökningen.
8 SIDOR/TT
Länder missar löfte om klimatet
10 september 2026
Ni skrev ”Rumänen”-men det är Rumänien eller hur???
Du har helt rätt, Luisa.
Vi skrev fel.
Nu har vi ändrat.
Tack för att du sa till!
Hälsningar från 8 Sidor
Sluta kriga och köra bil så mycket😠
Men torka har vi haft då och då i historien. Vi haft snö mitt i sommaren en gång på 80 talet växjö. Å kalla somrar. Vi har haft regniga somrar.
Tellus blir varmare och varmare vi kan typ inte göra någon
Ingen orsak! Det betyder att en tjeckisk prinsessa behövs i Sverige! /Väder är konstigt och folk måste sluta överbelasta jorden!!!😊😮