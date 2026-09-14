Sverige

En nära bild på en pistol. Det står Tillhör polisen på pistolen.

Pistolen som barnen hittade i skogen. Foto: Polisen

Pistol stals från polisbil

En pistol blev stulen
från en polisbil i Stockholm.
Det hände år 2018.
Det berättar Sveriges Radio.

En polis hade lämnat sin pistol
i bilen på en parkering.
Det är förbjudet att lämna pistolen så.
Polisen blev straffad med lägre lön.

I oktober förra året
sköt en 13-årig pojke
mitt i staden Gävle.
Sex personer blev skadade.

Pojken sköt med två pistoler.
Efter skjutningen
hittade några barn
en av pistolerna
i skogen nära Uppsala.
Det är samma pistol
som blev stulen i polisbilen.

Ingen har hittat
den andra pistolen
från skjutningen i Gävle.

8 SIDOR/TT

14 september 2026

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8 kommentarer
  1. jdsma skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:04

    Men gud, va läskigt

    Svara
  2. ? skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:07

    oj

    Svara
  3. Ånej skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:11

    Nej gud läskigt och vad synd

    Svara
  4. . skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:08

    rör inte det som INTE är ditt.🤢😡

    Svara
  5. Fred Trobeck skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:13

    onej😔

    Svara
  6. VB skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:35

    ähhhhh😭😭😭😭

    Svara
  7. isak skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:44

    8 sidor tror du
    dom hittar pistolen snart

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 september, 2026 kl. 13:47

      Hej!

      En pistol är hittad.
      Vi har ingen aning om
      de kommer hitta den andra.

      Hälsningar från 8 Sidor

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