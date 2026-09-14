Pistol stals från polisbil

En pistol blev stulen

från en polisbil i Stockholm.

Det hände år 2018.

Det berättar Sveriges Radio.

En polis hade lämnat sin pistol

i bilen på en parkering.

Det är förbjudet att lämna pistolen så.

Polisen blev straffad med lägre lön.

I oktober förra året

sköt en 13-årig pojke

mitt i staden Gävle.

Sex personer blev skadade.

Pojken sköt med två pistoler.

Efter skjutningen

hittade några barn

en av pistolerna

i skogen nära Uppsala.

Det är samma pistol

som blev stulen i polisbilen.

Ingen har hittat

den andra pistolen

från skjutningen i Gävle.

8 SIDOR/TT