Sverige
Pistolen som barnen hittade i skogen. Foto: Polisen
Pistol stals från polisbil
En pistol blev stulen
från en polisbil i Stockholm.
Det hände år 2018.
Det berättar Sveriges Radio.
En polis hade lämnat sin pistol
i bilen på en parkering.
Det är förbjudet att lämna pistolen så.
Polisen blev straffad med lägre lön.
I oktober förra året
sköt en 13-årig pojke
mitt i staden Gävle.
Sex personer blev skadade.
Pojken sköt med två pistoler.
Efter skjutningen
hittade några barn
en av pistolerna
i skogen nära Uppsala.
Det är samma pistol
som blev stulen i polisbilen.
Ingen har hittat
den andra pistolen
från skjutningen i Gävle.
8 SIDOR/TT
14 september 2026
Men gud, va läskigt
oj
Nej gud läskigt och vad synd
rör inte det som INTE är ditt.🤢😡
onej😔
ähhhhh😭😭😭😭
8 sidor tror du
dom hittar pistolen snart
Hej!
En pistol är hittad.
Vi har ingen aning om
de kommer hitta den andra.
Hälsningar från 8 Sidor