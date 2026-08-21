Fler vildsvin i Sverige

De senaste åren

har vildsvinen blivit fler.

Det finns ungefär

en halv miljon vildsvin i Sverige.

De är ett problem

för bönder som har jordbruk.

Det är också många

olyckor i trafiken

med vildsvin som blir påkörda.

Vildsvinen har blivit fler

för att de senaste vintrarna

har varit varmare än vanligt.

Det har också funnits

mycket mat, som frukt och ollon,

för dem att äta.

Varje år får jägare

skjuta många vildsvin.

Men nu behöver jägarna

få skjuta ännu fler.

Myndigheten

Naturvårdsverket

säger att jägare

kan få skjuta fler vildsvin.

Men det är inte helt klart

hur det ska gå till.

Jägarna vill samtidigt

få enklare regler

för att sälja vildsvinens kött.

I dag är det krångligt och dyrt,

säger de.

Organisationen för lantbrukare, LRF,

vill också få bort många fler vildsvin.

LRF varnar för att det kan bli

en miljon vildsvin om fyra år

om vildsvinen inte minskar snabbt.

8 SIDOR/TT