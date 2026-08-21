Sverige
Ett vildsvin. Foto: Michael Probst/AP/TT
Fler vildsvin i Sverige
De senaste åren
har vildsvinen blivit fler.
Det finns ungefär
en halv miljon vildsvin i Sverige.
De är ett problem
för bönder som har jordbruk.
Det är också många
olyckor i trafiken
med vildsvin som blir påkörda.
Vildsvinen har blivit fler
för att de senaste vintrarna
har varit varmare än vanligt.
Det har också funnits
mycket mat, som frukt och ollon,
för dem att äta.
Varje år får jägare
skjuta många vildsvin.
Men nu behöver jägarna
få skjuta ännu fler.
Myndigheten
Naturvårdsverket
säger att jägare
kan få skjuta fler vildsvin.
Men det är inte helt klart
hur det ska gå till.
Jägarna vill samtidigt
få enklare regler
för att sälja vildsvinens kött.
I dag är det krångligt och dyrt,
säger de.
Organisationen för lantbrukare, LRF,
vill också få bort många fler vildsvin.
LRF varnar för att det kan bli
en miljon vildsvin om fyra år
om vildsvinen inte minskar snabbt.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2026