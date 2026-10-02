Sverige

Två poliser står utomhus. Längre bort finns polisbilar och ambulanser.

Poliser som jobbar efter skjutningen i Örebro år 2025. Foto: Filip Grönroos/TT

Flera döms efter mord vid moské

Flera personer döms
till fängelse efter ett mord
vid en moské i Örebro.

Mordet hände i augusti förra året.
En man som var ungefär 25 år
blev skjuten till döds
utanför moskén.

Nu har det varit en rättegång
om mordet i domstolen hovrätten.
Flera personer blir dömda.

En man blir dömd
till livstids fängelse.
En annan man blir dömd
till fängelse i 18 år.
Båda var med
och planerade mordet,
säger domstolen.

Det var en pojke som sköt.
Han har själv erkänt det.
Pojken var 16 år när det hände.
Han får ett lägre straff
på grund av sin unga ålder.
Pojken blir dömd till fängelse
i sju år och tio månader.

Fyra andra personer
blir dömda för att ha
hjälpt till med mordet.

Mordet handlade om
ett bråk mellan gäng
med brottslingar i Örebro.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Jag vill ha ett tryggt samhälle . skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 16:29

    Man blir orolig av alla skjutningar i Sverige .Man vågar inte gå ut på promenad som man gjorde innan.dessa kriminella gäng borde göras något med .jag vill ha ett tryggt samhälle att bo i .vad gör regeringen åt problemet??

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