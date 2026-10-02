Flera döms efter mord vid moské

Flera personer döms

till fängelse efter ett mord

vid en moské i Örebro.

Mordet hände i augusti förra året.

En man som var ungefär 25 år

blev skjuten till döds

utanför moskén.

Nu har det varit en rättegång

om mordet i domstolen hovrätten.

Flera personer blir dömda.

En man blir dömd

till livstids fängelse.

En annan man blir dömd

till fängelse i 18 år.

Båda var med

och planerade mordet,

säger domstolen.

Det var en pojke som sköt.

Han har själv erkänt det.

Pojken var 16 år när det hände.

Han får ett lägre straff

på grund av sin unga ålder.

Pojken blir dömd till fängelse

i sju år och tio månader.

Fyra andra personer

blir dömda för att ha

hjälpt till med mordet.

Mordet handlade om

ett bråk mellan gäng

med brottslingar i Örebro.

8 SIDOR/TT