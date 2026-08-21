Ful hund vann pris

Varje år är det

en tävling om vilken hund

som är fulast i världen.

En organisation

i USA ordnar tävlingen.

I år vann hunden Jinny Lu.

Hon är en hund av sorten mops.

Hennes ägare får nästan

50 tusen kronor i pris.

Jinny Lu kommmer

från landet Sydkorea.

Hon var nära att bli

såld för att bli mat.

Men hon blev räddad.

Egentligen handlar

tävlingen inte om

att hitta fula hundar.

Den handlar om att

visa upp räddade djur.

– Vi vill hylla

varje hund och visa

hur viktigt det är

att bry sig om dem.

Det säger Mandy Clendenen

från organisationen.

Jinny Lu har varit med

i tävlingen tidigare.

Nu jobbar hon med

att besöka skolor och sjukhus

för att lära folk mer om hundar.

8 SIDOR/TT

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