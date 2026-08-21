Vardags
Hunden Jinny Lu vann tävlingen Världens fulaste hund. Foto: Noah Berger/AP/TT
Ful hund vann pris
Varje år är det
en tävling om vilken hund
som är fulast i världen.
En organisation
i USA ordnar tävlingen.
I år vann hunden Jinny Lu.
Hon är en hund av sorten mops.
Hennes ägare får nästan
50 tusen kronor i pris.
Jinny Lu kommmer
från landet Sydkorea.
Hon var nära att bli
såld för att bli mat.
Men hon blev räddad.
Egentligen handlar
tävlingen inte om
att hitta fula hundar.
Den handlar om att
visa upp räddade djur.
– Vi vill hylla
varje hund och visa
hur viktigt det är
att bry sig om dem.
Det säger Mandy Clendenen
från organisationen.
Jinny Lu har varit med
i tävlingen tidigare.
Nu jobbar hon med
att besöka skolor och sjukhus
för att lära folk mer om hundar.
8 SIDOR/TT
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21 augusti 2026
jag tycker att det är gullig. .jag har ingen hund, bara en katt. 🐱
Den där hunden är kunglig