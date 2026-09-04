Nya larmet testas

Måndagen den 7 september

får flera höra Sveriges

nya varning i mobilen.

Varningen ska testas

för första gången

klockan 15.00.

Varningen är ett ljud

som hörs i din mobil.

Myndigheterna ska använda

varningen för att varna

människor för fara.

Det kan vara ett hot mot Sverige

eller vid allvarliga olyckor.

Folk i området runt Stockholm

och på Gotland

kommer att få varningen.

Folk i områdena Södermanland,

Västmanland och Uppland

kan också få varningen.

Du får ett meddelande

i mobilen som har särskilt ljud.

Du behöver ingen särskild app

för att få varningen.

I december ska larmet

testas i hela Sverige.

Sverige fortsätter också

att använda varningen

Hesa Fredrik

som hörs utomhus.

Larmet Hesa Fredrik testas

fyra gånger om året.

Nästa gång är

den 7 september klockan 15.00.

Det är alltså samma dag och tid

som det nya larmet i mobilen

också testas.

8 SIDOR/TT