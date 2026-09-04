Vardags
Så här ser det nya systemet ut som ska varna folk vid akut fara. Foto: H Montgomey/TT
Nya larmet testas
Måndagen den 7 september
får flera höra Sveriges
nya varning i mobilen.
Varningen ska testas
för första gången
klockan 15.00.
Varningen är ett ljud
som hörs i din mobil.
Myndigheterna ska använda
varningen för att varna
människor för fara.
Det kan vara ett hot mot Sverige
eller vid allvarliga olyckor.
Folk i området runt Stockholm
och på Gotland
kommer att få varningen.
Folk i områdena Södermanland,
Västmanland och Uppland
kan också få varningen.
Du får ett meddelande
i mobilen som har särskilt ljud.
Du behöver ingen särskild app
för att få varningen.
I december ska larmet
testas i hela Sverige.
Sverige fortsätter också
att använda varningen
Hesa Fredrik
som hörs utomhus.
Larmet Hesa Fredrik testas
fyra gånger om året.
Nästa gång är
den 7 september klockan 15.00.
Det är alltså samma dag och tid
som det nya larmet i mobilen
också testas.
8 SIDOR/TT
4 september 2026