Vardags

En mobiltelefon med ett meddelande på.

Så här ser det nya systemet ut som ska varna folk vid akut fara. Foto: H Montgomey/TT

Nya larmet testas

Måndagen den 7 september
får flera höra Sveriges
nya varning i mobilen.
Varningen ska testas
för första gången
klockan 15.00.

Varningen är ett ljud
som hörs i din mobil.
Myndigheterna ska använda
varningen för att varna
människor för fara.
Det kan vara ett hot mot Sverige
eller vid allvarliga olyckor.

Folk i området runt Stockholm
och på Gotland
kommer att få varningen.
Folk i områdena Södermanland,
Västmanland och Uppland
kan också få varningen.

Du får ett meddelande
i mobilen som har särskilt ljud.
Du behöver ingen särskild app
för att få varningen.

I december ska larmet
testas i hela Sverige.

Sverige fortsätter också
att använda varningen
Hesa Fredrik
som hörs utomhus.

Larmet Hesa Fredrik testas
fyra gånger om året.
Nästa gång är
den 7 september klockan 15.00.

Det är alltså samma dag och tid
som det nya larmet i mobilen
också testas.

8 SIDOR/TT

4 september 2026

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