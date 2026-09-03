Världen
Danmarks huvudstad Köpenhamn. Foto: Daniel Cole/AP/TT
Danmark varnar för Ryssland
Danmarks poliser
varnar folk för Ryssland.
Ryssland hotar Danmark
på flera sätt, säger poliserna.
Ryssland försöker hitta folk
som kan spionera
åt dem i Danmark.
Helt vanliga danskar
kan bli kontaktade
och få särskilda jobb,
varnar poliserna.
Till exempel att
fotografera byggnader
eller ge information
om företag i Danmark.
Det kan också handla om
att starta bränder.
Poliserna säger att de
har tagit fast personer
som försökt ordna sådana saker.
– Det här är ett hot
som folk ska ta på allvar.
Det säger Emil Græsholm
som jobbar med att stoppa
spioner i Danmark.
Den senaste tiden
har flera länder varnat för
att Ryssland kan försöka
göra saker som stör
eller skrämmer människor
i länder i Europa.
Nyligen hittades
en drönare med bomber
vid en flygplats i Tyskland.
Tyska regeringen säger att
drönaren kommer från Ryssland.
Experter tror att Ryssland
hotar länder i Europa
både för att skrämmas
och för att få dem att sluta
stödja Ukraina i kriget.
8 SIDOR/TT
3 september 2026
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Kommer det att hotas I Sverige oxå?
Jag håller med
Danmark har inte ens någon gräns mеd
Ryssland