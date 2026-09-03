Världen

Byggnader och vatten i Danmark.

Danmarks huvudstad Köpenhamn. Foto: Daniel Cole/AP/TT

Danmark varnar för Ryssland

Danmarks poliser
varnar folk för Ryssland.
Ryssland hotar Danmark
på flera sätt, säger poliserna.

Ryssland försöker hitta folk
som kan spionera
åt dem i Danmark.

Helt vanliga danskar
kan bli kontaktade
och få särskilda jobb,
varnar poliserna.

Till exempel att
fotografera byggnader
eller ge information
om företag i Danmark.
Det kan också handla om
att starta bränder.

Poliserna säger att de
har tagit fast personer
som försökt ordna sådana saker.

– Det här är ett hot
som folk ska ta på allvar.

Det säger Emil Græsholm
som jobbar med att stoppa
spioner i Danmark.

Den senaste tiden
har flera länder varnat för
att Ryssland kan försöka
göra saker som stör
eller skrämmer människor
i länder i Europa.

Nyligen hittades
en drönare med bomber
vid en flygplats i Tyskland.
Tyska regeringen säger att
drönaren kommer från Ryssland.

Experter tror att Ryssland
hotar länder i Europa
både för att skrämmas
och för att få dem att sluta
stödja Ukraina i kriget.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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5 kommentarer
  1. Petri Tanner, skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:10

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  2. U skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:37

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  3. Vinne skriver:
    3 september, 2026 kl. 12:10

    Kommer det att hotas I Sverige oxå?

    Svara
  4. Markus Holgersson skriver:
    3 september, 2026 kl. 13:47

    Jag håller med

    Svara
  5. Bahozi skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:25

    Danmark har inte ens någon gräns mеd
    Ryssland

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