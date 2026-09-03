Danmark varnar för Ryssland

Danmarks poliser

varnar folk för Ryssland.

Ryssland hotar Danmark

på flera sätt, säger poliserna.

Ryssland försöker hitta folk

som kan spionera

åt dem i Danmark.

Helt vanliga danskar

kan bli kontaktade

och få särskilda jobb,

varnar poliserna.

Till exempel att

fotografera byggnader

eller ge information

om företag i Danmark.

Det kan också handla om

att starta bränder.

Poliserna säger att de

har tagit fast personer

som försökt ordna sådana saker.

– Det här är ett hot

som folk ska ta på allvar.

Det säger Emil Græsholm

som jobbar med att stoppa

spioner i Danmark.

Den senaste tiden

har flera länder varnat för

att Ryssland kan försöka

göra saker som stör

eller skrämmer människor

i länder i Europa.

Nyligen hittades

en drönare med bomber

vid en flygplats i Tyskland.

Tyska regeringen säger att

drönaren kommer från Ryssland.

Experter tror att Ryssland

hotar länder i Europa

både för att skrämmas

och för att få dem att sluta

stödja Ukraina i kriget.

8 SIDOR/TT