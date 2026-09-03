Världen

Ett barn håller i en mobil.

Många barn är med om brott när de använder appar i mobilen. Foto: Tim Aro/TT

Brott mot barn på internet

Många barn är med om
sexbrott på internet.
Det visar en stor
undersökning i flera länder.

Brotten händer ungefär
20 procent av alla barn
som använder internet
under ett år.

Fler än hälften av brotten
händer när barnen
använder vanliga appar
som Facebook och Tiktok.

Men nästan inga barn
anmäler brotten.
Mindre än en procent
av barnen gör det.

– Ofta känner barnet
den som gör brotten.
Apparna gör det lätt
för brottslingar
att komma i kontakt
med barnen.

Det säger experten Lulu Li.

Hon jobbar med barns rättigheter
på FNs organisation Unicef.
De har gjort undersökningen.

De frågade 21 tusen barn
i 21 länder.
Det är en av de största
undersökningarna som gjorts
om barnens säkerhet på internet.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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1 kommentar
  1. SD forever skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:00

    Dödstraff för alla pedofiler.
    De som skadar de allra minsta ska inte få komma undan.

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