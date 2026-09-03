Brott mot barn på internet

Många barn är med om

sexbrott på internet.

Det visar en stor

undersökning i flera länder.

Brotten händer ungefär

20 procent av alla barn

som använder internet

under ett år.

Fler än hälften av brotten

händer när barnen

använder vanliga appar

som Facebook och Tiktok.

Men nästan inga barn

anmäler brotten.

Mindre än en procent

av barnen gör det.

– Ofta känner barnet

den som gör brotten.

Apparna gör det lätt

för brottslingar

att komma i kontakt

med barnen.

Det säger experten Lulu Li.

Hon jobbar med barns rättigheter

på FNs organisation Unicef.

De har gjort undersökningen.

De frågade 21 tusen barn

i 21 länder.

Det är en av de största

undersökningarna som gjorts

om barnens säkerhet på internet.

8 SIDOR/TT