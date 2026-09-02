Länder missar löfte om klimatet

Världens länder har lovat

att minska sina utsläpp

som värmer upp klimatet.

Det kallas Parisavtalet.

Jorden ska inte bli mer

än 1,5 grader varmare

jämfört med 1800-talet.

Men länderna kommer

inte klara det.

Inom tio år kommer den

gränsen vara passerad.

Det säger forskare

i en ny undersökning

från Förenta Nationerna, FN.

Forskarna säger att det nu

kommer bli 1,8 grader

varmare i bästa fall.

Men att målet fortfarande

är 1,5 grader.

Ju mindre uppvärmning

desto säkrare blir världen för

människor, djur och natur.

Det är en kamp för

människors liv på jorden,

säger FNs chef António Guterres.

– Vi måste leva med den

här varmare världen.

Men det finns mycket

vi kan göra för att

fortfarande minska

uppvärmningen.

Det säger en av forskarna

Richard Betts.

Världsnaturfonden säger

att nu beror allt på vad

politikerna bestämmer

den närmaste tiden.

8 Sidors text om Parisavtalet

8 SIDOR/TT