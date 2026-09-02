Världen
Frankrike hade mycket varmt väder i somras. Det blir fler dagar med mycket varmt väder när klimatet på jorden blir varmare. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Länder missar löfte om klimatet
Världens länder har lovat
att minska sina utsläpp
som värmer upp klimatet.
Det kallas Parisavtalet.
Jorden ska inte bli mer
än 1,5 grader varmare
jämfört med 1800-talet.
Men länderna kommer
inte klara det.
Inom tio år kommer den
gränsen vara passerad.
Det säger forskare
i en ny undersökning
från Förenta Nationerna, FN.
Forskarna säger att det nu
kommer bli 1,8 grader
varmare i bästa fall.
Men att målet fortfarande
är 1,5 grader.
Ju mindre uppvärmning
desto säkrare blir världen för
människor, djur och natur.
Det är en kamp för
människors liv på jorden,
säger FNs chef António Guterres.
– Vi måste leva med den
här varmare världen.
Men det finns mycket
vi kan göra för att
fortfarande minska
uppvärmningen.
Det säger en av forskarna
Richard Betts.
Världsnaturfonden säger
att nu beror allt på vad
politikerna bestämmer
den närmaste tiden.
8 SIDOR/TT
2 september 2026
Ingen bryr sig. Vi vill bara ha mer och mer
Vi måste tänka mer på miljön.