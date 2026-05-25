En mobiltelefon med ett meddelande på.

Så här ser det nya systemet ut som ska varna folk vid akut fara. Foto: H Montgomey/TT

Ny varning i mobilen

Sverige ska snart få ett nytt
system som ska varna
människor vid fara.

Det kan handla om
allvarliga olyckor
eller hot mot Sverige.

Folk ska få varningen
i sina mobiler.

Du behöver ingen app i mobilen
för att varningen ska fungera.

Den som har en mobil
från Apple eller Android
kommer bli larmad automatiskt.

Ljudet kommer inte låta
som ett vanligt sms
eller andra notiser i mobiler.
SVTs sajt kan du höra
hur signalen kommer att låta.

Det här berättade regeringen
på en träff för journalister
på fredagen.

– Vi kommer att kunna varna
folk på en sekund,
säger ministern Carl-Oskar Bohlin.

Varningen ska börja gälla i år.
Tester börjar i sommar.

Den vanliga varningen
Hesa Fredrik kommer
också att finnas kvar.

Varningar till folk
kallas VMA,
Viktigt meddelande
till allmänheten.

8 SIDOR/TT

Hesa Fredrik

  • I hela Sverige finns ett larm
    som ska varna människor.
    Larmet kallas för Hesa Fredrik.
  • Larmet ska varna om något
    farligt har hänt.
    Det kan vara stora bränder,
    farliga utsläpp,
    attacker av terrorister
    eller andra hot.
  • Fyra gånger om året
    blir larmet testat.
    Det är första måndagen i mars,
    juni, september och december.
  • Larmet testas alltid klockan 15.
    Då hörs en hög signal.
  • Nästa gång larmet testas
    är den 1 juni klockan 15.
Ett larm sitter på en stålpinne. Bakom syns en stad. Larmet Hesa Fredrik finns i hela Sverige. Foto: TT

25 maj 2026

