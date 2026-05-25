Så här ser det nya systemet ut som ska varna folk vid akut fara. Foto: H Montgomey/TT
Ny varning i mobilen
Sverige ska snart få ett nytt
system som ska varna
människor vid fara.
Det kan handla om
allvarliga olyckor
eller hot mot Sverige.
Folk ska få varningen
i sina mobiler.
Du behöver ingen app i mobilen
för att varningen ska fungera.
Den som har en mobil
från Apple eller Android
kommer bli larmad automatiskt.
Ljudet kommer inte låta
som ett vanligt sms
eller andra notiser i mobiler.
På SVTs sajt kan du höra
hur signalen kommer att låta.
Det här berättade regeringen
på en träff för journalister
på fredagen.
– Vi kommer att kunna varna
folk på en sekund,
säger ministern Carl-Oskar Bohlin.
Varningen ska börja gälla i år.
Tester börjar i sommar.
Den vanliga varningen
Hesa Fredrik kommer
också att finnas kvar.
Varningar till folk
kallas VMA,
Viktigt meddelande
till allmänheten.
Hesa Fredrik
- I hela Sverige finns ett larm
som ska varna människor.
Larmet kallas för Hesa Fredrik.
- Larmet ska varna om något
farligt har hänt.
Det kan vara stora bränder,
farliga utsläpp,
attacker av terrorister
eller andra hot.
- Fyra gånger om året
blir larmet testat.
Det är första måndagen i mars,
juni, september och december.
- Larmet testas alltid klockan 15.
Då hörs en hög signal.
- Nästa gång larmet testas
är den 1 juni klockan 15.
25 maj 2026