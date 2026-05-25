Ny varning i mobilen

Sverige ska snart få ett nytt

system som ska varna

människor vid fara.

Det kan handla om

allvarliga olyckor

eller hot mot Sverige.

Folk ska få varningen

i sina mobiler.

Du behöver ingen app i mobilen

för att varningen ska fungera.

Den som har en mobil

från Apple eller Android

kommer bli larmad automatiskt.

Ljudet kommer inte låta

som ett vanligt sms

eller andra notiser i mobiler.

På SVTs sajt kan du höra

hur signalen kommer att låta.

Det här berättade regeringen

på en träff för journalister

på fredagen.

– Vi kommer att kunna varna

folk på en sekund,

säger ministern Carl-Oskar Bohlin.

Varningen ska börja gälla i år.

Tester börjar i sommar.

Den vanliga varningen

Hesa Fredrik kommer

också att finnas kvar.

Varningar till folk

kallas VMA,

Viktigt meddelande

till allmänheten.

8 SIDOR/TT