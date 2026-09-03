Sverige

Han har mörkt hår och mustasch.

Mohammed Nour Oklah hyllas för sin roll i serien Synden. Nu kan han bli utvisad. Foto: Christine Olsson/TT

Han kan bli utvisad

Mohammed Nour Oklah
har en viktig roll
i en svensk serie på sajten Netflix.
Serien heter Synden.

I måndags hade
han chans att få pris
som bästa manliga huvudroll.
Det var på galan Kristallen.

Priset gick till Joel Spira
för serien Parterapi i Gagnef.

Nu kan Mohammed Nour Oklah
bli tvingad att lämna Sverige.
Han kan bli utvisad.
Det beror på hårdare regler
för invandrare.

Han kom till Sverige
från landet Syrien år 2014.
Efter ett tag fick han jobb
som vaktmästare på
Latinskolan i Malmö.
Där jobbar han fortfarande.

I tisdags lämnade hundratals
elever på skolan sina lektioner.
De protesterade mot att
Mohammed Nour Oklah
kan bli utvisad.

– Jag försöker bara att leva i nuet,
sa Mohammed Nour Oklah
till nyhetsbyrån TT i måndags.

I dag torsdag ska han
ha ett möte med
myndigheten Migrationsverket.
Då får han veta mer
om beslutet.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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12 kommentarer
  1. Samira skriver:
    3 september, 2026 kl. 13:31

    Det är bara att följa reglerna. Bashar är borta så syrien är inte farligt att återvända till.

    Svara
  2. ItsHugo skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:18

    Mff är bäst

    Svara
  3. Birgitta davidsson skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:42

    Varför inte

    Svara
  4. Siw skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:51

    Har dom jobb o sköter sej så tycker jag de kan få stanna.
    Denna inhumana politik som förs nu ger jag inte mycket för.
    Hoppas det blir regeringsalternativ efter valet

    Svara
  5. Ensam skriver:
    3 september, 2026 kl. 16:10

    Sverige utvisar inte personer som får uppehållstillstånd genom att ljuga, och de som begår brott som äventyrar samhällets säkerhet, såsom mord och narkotikahandel!

    Svara
  6. Siw skriver:
    3 september, 2026 kl. 16:16

    Vad menar sign. Ensam med sitt resonemang?

    Svara
  7. Christerwahlgren skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:14

    Avvisa drygtv2.9 miljoner av Sveriges drygtv3.2 miljoner mångkulturen dom har kommit hit utan mitt tillstånd och det är mina pengar och jobb och fru etc.och ta med alla politiker
    Ifrån riksdagen och regeringen

    Svara
  8. Christerwahlgren skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:17

    Stackars Siv som kanske
    Har hiv.du vet inte om att vi har drygt 3.2 400000 1973 28000
    1900 men du bryr dig inte
    Varför skall jag betala för det?.
    Dom har tagit jobb från mig.
    Är du efter en sexualpartner?,
    Eller har du faderskomplex?.
    Vad ärcdet med dig du är galen.

    Svara
  9. Anonym skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:57

    Vad har du fått alla dessa siffror ifrån?
    Jag undrar jag vem som är galen?

    Svara
  10. Anonym skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:58

    Du verkar ha livlig fantasi också

    Svara
  11. Galina skriver:
    3 september, 2026 kl. 19:46

    Ja, utvisa alla utlänningar..vem ska jobba inom äldreomsorgen, städ, osv, mindre kvalificerad jobb, med usel lön.?? Utvisa kriminella istället, varje plats i fängelse kostar..

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  12. 🤗🤗 skriver:
    3 september, 2026 kl. 20:27

    Håller med galina utan invandrare stannar sverige det är bara fakta.men utvisa alla brottslingar från sverige dom förstör rykten för dom som sköter sig.och ta bort alla bidrag ingen ska leva på bidrag.

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