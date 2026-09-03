Mohammed Nour Oklah

har en viktig roll

i en svensk serie på sajten Netflix.

Serien heter Synden.

I måndags hade

han chans att få pris

som bästa manliga huvudroll.

Det var på galan Kristallen.

Priset gick till Joel Spira

för serien Parterapi i Gagnef.

Nu kan Mohammed Nour Oklah

bli tvingad att lämna Sverige.

Han kan bli utvisad.

Det beror på hårdare regler

för invandrare.

Han kom till Sverige

från landet Syrien år 2014.

Efter ett tag fick han jobb

som vaktmästare på

Latinskolan i Malmö.

Där jobbar han fortfarande.

I tisdags lämnade hundratals

elever på skolan sina lektioner.

De protesterade mot att

Mohammed Nour Oklah

kan bli utvisad.

– Jag försöker bara att leva i nuet,

sa Mohammed Nour Oklah

till nyhetsbyrån TT i måndags.

I dag torsdag ska han

ha ett möte med

myndigheten Migrationsverket.

Då får han veta mer

om beslutet.

8 SIDOR/TT