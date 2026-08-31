Vardags
Den nya appen Fantomapp kan skydda barn på internet. Foto: Foto: Integritetsskyddsmyndigheten
Ny app ska skydda barn
Nu finns en ny app
som ska skydda barn
mot problem i mobilen.
Den heter Fantomapp.
Den kan hjälpa barn
som blir mobbade
eller om någon tar över
deras konton i appar
som Tiktok och Instagram.
Svenska myndigheten IMY
har gjort appen.
Men från början kommer idén
från Frankrike.
De som gjorde appen
frågade barn om
vad appen skulle hjälpa till med.
Barn kan få råd, stöd
och information i appen.
De kan också testa
om deras lösenord är säkra.
Fantomappen finns
att ladda ner gratis
i Appstore och i Google Play.
8 SIDOR/TT
31 augusti 2026
Hur ska en app hjälpa barn med mobbning
jag fattar inte hur en app kan hjälpa folk som blir mobbade, asså ba för att en app typ säger att man typ inte ska svara när nån skriver nått så betyder inte de att de kommer att sluta, asså va?
Det är jättebra
de är ju dumt
jag vet inte vad man ska tänka om detta???barn behöver vuxna om dom mår dåligt .😯😥eller vad tycker ni på 8 sidor??.
jag håller med barn behöver inte nån fånig app dom behöver en vuxen att prata med