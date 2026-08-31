Ny app ska skydda barn

Nu finns en ny app

som ska skydda barn

mot problem i mobilen.

Den heter Fantomapp.

Den kan hjälpa barn

som blir mobbade

eller om någon tar över

deras konton i appar

som Tiktok och Instagram.

Svenska myndigheten IMY

har gjort appen.

Men från början kommer idén

från Frankrike.

De som gjorde appen

frågade barn om

vad appen skulle hjälpa till med.

Barn kan få råd, stöd

och information i appen.

De kan också testa

om deras lösenord är säkra.

Fantomappen finns

att ladda ner gratis

i Appstore och i Google Play.

8 SIDOR/TT