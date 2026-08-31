Vardags

En hand håller i en mobil.

Den nya appen Fantomapp kan skydda barn på internet. Foto: Foto: Integritetsskyddsmyndigheten

Ny app ska skydda barn

Nu finns en ny app
som ska skydda barn
mot problem i mobilen.
Den heter Fantomapp.

Den kan hjälpa barn
som blir mobbade
eller om någon tar över
deras konton i appar
som Tiktok och Instagram.

Svenska myndigheten IMY
har gjort appen.
Men från början kommer idén
från Frankrike.
De som gjorde appen
frågade barn om
vad appen skulle hjälpa till med.

Barn kan få råd, stöd
och information i appen.
De kan också testa
om deras lösenord är säkra.

Fantomappen finns
att ladda ner gratis
i Appstore och i Google Play.

8 SIDOR/TT

31 augusti 2026

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6 kommentarer
  1. tt skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 10:56

    Hur ska en app hjälpa barn med mobbning

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  2. what? skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 11:40

    jag fattar inte hur en app kan hjälpa folk som blir mobbade, asså ba för att en app typ säger att man typ inte ska svara när nån skriver nått så betyder inte de att de kommer att sluta, asså va?

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  3. ## skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 11:44

    Det är jättebra

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  4. peter peterson peterierson den tredje peter skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 12:18

    de är ju dumt

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  5. . skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 12:58

    jag vet inte vad man ska tänka om detta???barn behöver vuxna om dom mår dåligt .😯😥eller vad tycker ni på 8 sidor??.

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  6. rbwhk skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:43

    jag håller med barn behöver inte nån fånig app dom behöver en vuxen att prata med

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