Sverige

Blå bok på ett bord tillsammans med en klubba som domaren slår med under en rättegång.

Sveriges bok med alla lagar. Foto: Johan Nilsson/TT

Flicka giftes bort

En 14-årig flicka
tvingades att gifta sig
under en resa till Pakistan.

Nu döms hennes mamma
till ett års fängelse
för brott.
Det är förbjudet
att tvinga barn att gifta sig.

Det var förra sommaren
som flickan berättade
om resan för socialtjänsten.
Hon sa att hon hade blivit
tvingad att gifta sig
med en 22-årig man.

Myndigheterna
tog hand om flickan.
Poliser undersökte vad som hänt.

Nu har flickans mamma
dömts av en domstol.
Flickan giftes bort
med en bror till mammans
pojkvän.

Mamman ska också betala
pengar i skadestånd
till sin dotter.

8 SIDOR/TT

3 september 2026

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7 kommentarer
  1. Mia skriver:
    3 september, 2026 kl. 16:48

    Fruktansvärt. Tvångsäktenskap borde förbjudas. Kvinnor får välja själva sin partner. 14 år gammal man blir så förbannad när man läser sånt här.bra att svenska lagar förbjuder sånt.och mamman borde sitta inlåst .

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  2. Octane skriver:
    3 september, 2026 kl. 17:14

    Mamma ska bry sig om sitt dotter och dotters känslor om vem hon vill gifta sig med. Inte tvinga sitt dotter att gifta sig med en 22 åring man.

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  3. ForeignMama skriver:
    3 september, 2026 kl. 18:49

    Det är svårt att förstå människor som lämnar sitt land, väljer att leva i Europa, men efter många år fortfarande tillämpar regler på sina barn som de själva ville komma bort från. Man kan inte vilja ha frihet för sig själv och samtidigt ta den ifrån sina barn.

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  4. V skriver:
    3 september, 2026 kl. 19:50

    Ingen bra mamma gifta bort ett barn på 14 år.det är inte klokt.

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  5. Jenny skriver:
    3 september, 2026 kl. 20:43

    Om du har blivit lurad, låt det inte gå, sök hjälp för att få tillbaka dina pengar via trustwave.cyberdefense@gmail com.

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  6. 👹👹👹 skriver:
    3 september, 2026 kl. 20:52

    Tryck inte på det !!Jenny bara luras. Det är bedrägeri så ni tänker på det

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  7. Anonym skriver:
    3 september, 2026 kl. 21:22

    Synd🥲

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