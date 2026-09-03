Flicka giftes bort

En 14-årig flicka

tvingades att gifta sig

under en resa till Pakistan.

Nu döms hennes mamma

till ett års fängelse

för brott.

Det är förbjudet

att tvinga barn att gifta sig.

Det var förra sommaren

som flickan berättade

om resan för socialtjänsten.

Hon sa att hon hade blivit

tvingad att gifta sig

med en 22-årig man.

Myndigheterna

tog hand om flickan.

Poliser undersökte vad som hänt.

Nu har flickans mamma

dömts av en domstol.

Flickan giftes bort

med en bror till mammans

pojkvän.

Mamman ska också betala

pengar i skadestånd

till sin dotter.

8 SIDOR/TT