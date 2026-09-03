Mladic dog i fängelset

Militären Ratko Mladic

har dött i fängelset.

Han blev 84 år.

Han var bosnienserbisk.

Förenta Nationernas,

FNs domstol dömde honom

till fängelse

resten av livet år 2017.

Han dömdes för brott

i kriget i Bosnien

och för folkmordet

i Srebrenica år 1995.

Mladic satt i fängelset

i landet Nederländerna.

Förra året bad han om

att få bli fri.

Han var sjuk.

Hans advokater sa att han

inte skulle leva länge till.

Men han fick nej.

Serbiens ledare tycker

att det var fel

att Mladic inte fick dö

hemma.

Nu ordnar staten

en stor begravning

i Serbien.

Länder kan ordna

en sådan begravning

för personer som de tycker

är extra viktiga.

8 SIDOR/TT

8 Sidors text om folkmordet