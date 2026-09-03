Världen

En gråhårig man sitter bakom ett glas. Bredvid honom står två vakter med visir och munskydd.

Ratko Mladic i domstolen. Bilden är från år 2021. Foto: AP/TT

Mladic dog i fängelset

Militären Ratko Mladic
har dött i fängelset.
Han blev 84 år.
Han var bosnienserbisk.

Förenta Nationernas,
FNs domstol dömde honom
till fängelse
resten av livet år 2017.

Han dömdes för brott
i kriget i Bosnien
och för folkmordet
i Srebrenica år 1995.

Mladic satt i fängelset
i landet Nederländerna.
Förra året bad han om
att få bli fri.

Han var sjuk.
Hans advokater sa att han
inte skulle leva länge till.
Men han fick nej.

Serbiens ledare tycker
att det var fel
att Mladic inte fick dö
hemma.

Nu ordnar staten
en stor begravning
i Serbien.

Länder kan ordna
en sådan begravning
för personer som de tycker
är extra viktiga.

8 SIDOR/TT

8 Sidors text om folkmordet

3 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. U skriver:
    3 september, 2026 kl. 10:23

    Tragiskt

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:12

    🥳VAD BRA!

    Svara
  3. Simon skriver:
    3 september, 2026 kl. 14:18

    Bra att han dog i fängelset. Det förtjänade han verkligen. Han han var en kall mördare.

    Svara
  4. Jag hatar mördare skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:39

    Dom borde avrätta honom redan 2017 när han greps.han har varit en hemsk odjur. Mördat så många människor helt oskyldiga.

    Svara
  5. Siw skriver:
    3 september, 2026 kl. 15:54

    Ja det var ju ingen förlust.
    Han ska tydligen få en stadsbegravning som han absolut inte förtjänat.

    Svara
  6. 👹👹👹 skriver:
    3 september, 2026 kl. 20:40

    Han var en devil.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar