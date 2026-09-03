Världen
Ratko Mladic i domstolen. Bilden är från år 2021. Foto: AP/TT
Mladic dog i fängelset
Militären Ratko Mladic
har dött i fängelset.
Han blev 84 år.
Han var bosnienserbisk.
Förenta Nationernas,
FNs domstol dömde honom
till fängelse
resten av livet år 2017.
Han dömdes för brott
i kriget i Bosnien
och för folkmordet
i Srebrenica år 1995.
Mladic satt i fängelset
i landet Nederländerna.
Förra året bad han om
att få bli fri.
Han var sjuk.
Hans advokater sa att han
inte skulle leva länge till.
Men han fick nej.
Serbiens ledare tycker
att det var fel
att Mladic inte fick dö
hemma.
Nu ordnar staten
en stor begravning
i Serbien.
Länder kan ordna
en sådan begravning
för personer som de tycker
är extra viktiga.
8 SIDOR/TT
3 september 2026
Tragiskt
🥳VAD BRA!
Bra att han dog i fängelset. Det förtjänade han verkligen. Han han var en kall mördare.
Dom borde avrätta honom redan 2017 när han greps.han har varit en hemsk odjur. Mördat så många människor helt oskyldiga.
Ja det var ju ingen förlust.
Han ska tydligen få en stadsbegravning som han absolut inte förtjänat.
Han var en devil.