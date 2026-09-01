Kultur

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    Joakim Lundell och Pernilla Wahlgren fick priser som bästa ledarna för program. Foto: Christine Olsson/TT

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    Samir Badran pratar efter att programmet Sveriges dummaste fått pris som bästa underhållning. Bakom till högre syns Mauri Hermundsson som leder programmet. Foto: Christine Olsson/TT

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    De är reportrar i Frågan är fri. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

De vann priser

Galan Kristallen var
på måndagen i TV4.
Olika program i tv
tävlade om priser.

Joakim Lundell och Pernilla Wahlgren
fick pris som bästa ledarna
för program i tv.

Joakim Lundell leder
programmet Spökjakt i TV4.
Pernilla Wahlgren leder
programmet Allsång på Skansen i SVT.

Programmet Frågan är fri
hade chans att vinna pris
för årets underhållning.
Men programmet
Sveriges dummaste vann.

Artisten Samir Badran
tog emot priset.
Han vann tävlingen 
i  den senaste säsongen
av programmet.

8 SIDOR/TT

1 september 2026

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