De vann priser

Galan Kristallen var

på måndagen i TV4.

Olika program i tv

tävlade om priser.

Joakim Lundell och Pernilla Wahlgren

fick pris som bästa ledarna

för program i tv.

Joakim Lundell leder

programmet Spökjakt i TV4.

Pernilla Wahlgren leder

programmet Allsång på Skansen i SVT.

Programmet Frågan är fri

hade chans att vinna pris

för årets underhållning.

Men programmet

Sveriges dummaste vann.

Artisten Samir Badran

tog emot priset.

Han vann tävlingen

i den senaste säsongen

av programmet.

8 SIDOR/TT