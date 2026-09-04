Skolor kan tvingas stänga

79 kommuner i Sverige säger

att de kanske måste stänga skolor

de kommande åren.

Det beror på att det

blir färre elever.

Det visar en undersökning

som Sveriges Radio har gjort.

En av kommunerna är

Kristinehamn i Värmland.

Om några månader

ska politikerna

lämna förslag på

vilka skolor kommunen

kan stänga.

– Vi får färre elever.

Om några år har vi

större lokaler än

vad vi behöver

och har råd med.

Det säger kommunens

chef för skolor

Jonas Bergman Wallin

till radion.

8 SIDOR/TT

Vi kan bli fyra miljoner färre