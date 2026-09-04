Sverige
79 kommuner säger att de kanske måste stänga skolor de kommande åren. Foto: Pontus Lundahl/TT
Skolor kan tvingas stänga
79 kommuner i Sverige säger
att de kanske måste stänga skolor
de kommande åren.
Det beror på att det
blir färre elever.
Det visar en undersökning
som Sveriges Radio har gjort.
En av kommunerna är
Kristinehamn i Värmland.
Om några månader
ska politikerna
lämna förslag på
vilka skolor kommunen
kan stänga.
– Vi får färre elever.
Om några år har vi
större lokaler än
vad vi behöver
och har råd med.
Det säger kommunens
chef för skolor
Jonas Bergman Wallin
till radion.
8 SIDOR/TT
4 september 2026
Politikernas onda avsikter och bristen på social rättvisa i länder leder till resultat som detta, och detta är bara början; det som kommer är mycket värre.