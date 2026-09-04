Rolig forskning fick pris

I torsdags var det

en gala i Schweiz.

Forskare fick pris för

rolig och smart forskning.

Priset heter Ig Nobel.

Ett av priserna gick till

några forskare som hade

grävt ner kalsonger i jorden.

De hade grävt ner

tusen kalsonger i jorden

i 25 länder.

Sedan tog de upp kalsongerna

efter två månader.

De ville se hur olika mycket

kalsongerna hade ruttnat.

Det kan visa

att jorden i marken

kan vara väldigt olika

på olika platser.

Några andra forskare

fick också pris.

De hade visat att det är

större risk att personer

som är födda i rika familjer

gör dumma saker,

jämfört med andra människor.

Till exempel tar godis

från små barn,

bryter mot regler i trafiken

eller fuskar för att vinna ett pris.

Forskarna som vinner

får ett konstverk.

De får också

tio tusen miljarder zimbabwedollar.

Det låter som mycket pengar.

Men sådana pengar

används inte längre.

De är inte värda någonting.

8 SIDOR/TT