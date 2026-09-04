Världen

Ruttna och trasiga kalsonger som hänger på linor för tvätt.

Ruttna kalsonger som har legat i jorden. Foto: Gabriela Brändle/Agroscope/TT

Rolig forskning fick pris

I torsdags var det
en gala i Schweiz.
Forskare fick pris för
rolig och smart forskning.
Priset heter Ig Nobel.

Ett av priserna gick till
några forskare som hade
grävt ner kalsonger i jorden.
De hade grävt ner
tusen kalsonger i jorden
i 25 länder.
Sedan tog de upp kalsongerna
efter två månader.

De ville se hur olika mycket
kalsongerna hade ruttnat.
Det kan visa
att jorden i marken
kan vara väldigt olika
på olika platser.

Några andra forskare
fick också pris.
De hade visat att det är
större risk att personer
som är födda i rika familjer
gör dumma saker,
jämfört med andra människor.

Till exempel tar godis
från små barn,
bryter mot regler i trafiken
eller fuskar för att vinna ett pris.

Forskarna som vinner
får ett konstverk.
De får också
tio tusen miljarder zimbabwedollar.
Det låter som mycket pengar.
Men sådana pengar
används inte längre.
De är inte värda någonting.

8 SIDOR/TT

All forskning som fick pris på galan Ig Nobel

  • Även myror, fåglar
    och isbjörnar pussar varandra.
  • Personer som är födda
    i rika familjer, överklassen,
    tar oftare godis från barn
    och gör andra dumma saker,
    jämfört med andra personer.
  • Det finns mer energi
    i ämnet mjölkprotein
    hos kackerlackor
    än i kornas mjölk.
  • Det bästa sättet att snyta sig på
    är att snyta hårt och länge.
  • Forskare har trampat försiktigt
    på olika ormar för att ta reda på
    vad som får en giftig orm
    att bita en människa.
  • Snablar från myggor
    fungerar bra i maskiner
    som trycker 3D-saker.
  • Föräldrar tycker att
    deras bebisar luktar gott,
    men att deras tonåringar luktar illa.
  • Vi gillar vänner som är
    dumma mot folk vi inte gillar.
  • Kalsonger ruttnar olika
    mycket beroende på
    vilken jord du gräver ner dem i.
  • Forskare har gjort
    en särskild toalett för män,
    en urinoar,
    som stänker så lite som möjligt
    när du kissar i den.
Två kalsonger ligger i jorden. Ett par är nästan hela. Det andra paret har nästan försvunnit.

Två kalsonger som legat i jorden lika länge.
Foto: Gabriela Brändle/Agroscope/

4 september 2026

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