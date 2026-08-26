Vardags

Han håller fisk med båda händerna.

Vincent Björkman vann tävlingen Artkampen. Han håller i fisken bäckröding. Foto: Sportfiskarna

Han fångade mest fisk

I sommar har det varit
en tävling för unga
i att fånga olika sorters fisk.

Tävlingen heter Artkampen.
Den ordnas av
organisationen
Sportfiskarna.

Nu är tävlingen klar.
14-åriga Vincent Björkman
från Åsa i Kungsbacka vann.

Han fångade 59 olika
sorters fiskar.
Några av sorterna är
bäckröding, id,
större kantnål
och tångsnälla.

Vincent är inte den enda
som vunnit tävlingen
i sin familj.

För två år sedan vann
hans storebror Theo
samma tävling.

– Det är kul
att vi båda
har vunnit nu!
säger Vincent.

Han berättar
att den svåraste fisken
att fånga var en asp.

– Den vägde ett kilo.
Jag fick försöka
tre gånger innan
jag lyckades, säger han

8 SIDOR

26 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. rikipiki skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 10:21

    jag är nästan lika bra trust😔😔

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  2. Wi wi skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 11:25

    Daym brodern borde vara med i river monsters 2😂

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