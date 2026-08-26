Han fångade mest fisk

I sommar har det varit

en tävling för unga

i att fånga olika sorters fisk.

Tävlingen heter Artkampen.

Den ordnas av

organisationen

Sportfiskarna.

Nu är tävlingen klar.

14-åriga Vincent Björkman

från Åsa i Kungsbacka vann.

Han fångade 59 olika

sorters fiskar.

Några av sorterna är

bäckröding, id,

större kantnål

och tångsnälla.

Vincent är inte den enda

som vunnit tävlingen

i sin familj.

För två år sedan vann

hans storebror Theo

samma tävling.

– Det är kul

att vi båda

har vunnit nu!

säger Vincent.

Han berättar

att den svåraste fisken

att fånga var en asp.

– Den vägde ett kilo.

Jag fick försöka

tre gånger innan

jag lyckades, säger han

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