Vardags
Vincent Björkman vann tävlingen Artkampen. Han håller i fisken bäckröding. Foto: Sportfiskarna
Han fångade mest fisk
I sommar har det varit
en tävling för unga
i att fånga olika sorters fisk.
Tävlingen heter Artkampen.
Den ordnas av
organisationen
Sportfiskarna.
Nu är tävlingen klar.
14-åriga Vincent Björkman
från Åsa i Kungsbacka vann.
Han fångade 59 olika
sorters fiskar.
Några av sorterna är
bäckröding, id,
större kantnål
och tångsnälla.
Vincent är inte den enda
som vunnit tävlingen
i sin familj.
För två år sedan vann
hans storebror Theo
samma tävling.
– Det är kul
att vi båda
har vunnit nu!
säger Vincent.
Han berättar
att den svåraste fisken
att fånga var en asp.
– Den vägde ett kilo.
Jag fick försöka
tre gånger innan
jag lyckades, säger han
8 SIDOR
26 augusti 2026
jag är nästan lika bra trust😔😔
Daym brodern borde vara med i river monsters 2😂