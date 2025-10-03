Dags för kanelbullar

Lördagen den 4 oktober

är det kanelbullens dag.

Då äter folk i Sverige

flera miljoner kanelbullar.

– Det är en av våra

mest stressiga dagar.

Bara semlans dag

är större för oss.

Det säger William Tungelstedt

på Enskedeparkens bageri

i Stockholm.

På kanelbullens dag

säljer bageriet ungefär

1 300 bullar.

Men det är inte

bara bullar med kanel

som är populära.

Nästan hälften

av bullarna som säljs

är med kardemumma.

– Egentligen har bullen

med kardemumma en egen dag.

Men det vet nästan ingen.

Det säger William Tungelstedt.

Den dagen är den 15 maj.

Kanelbullen har funnits

i Sverige i över hundra år.

Den fick en egen dag år 1999.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

