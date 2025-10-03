Vardags

Han står framför ett rött hus, han håller fram en plåt med kanelbullar.

William Tungelstedt på Enskedeparkens bageri i Stockholm. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor

Dags för kanelbullar

Lördagen den 4 oktober
är det kanelbullens dag.
Då äter folk i Sverige
flera miljoner kanelbullar.

– Det är en av våra
mest stressiga dagar.
Bara semlans dag
är större för oss.

Det säger William Tungelstedt
på Enskedeparkens bageri
i Stockholm.

På kanelbullens dag
säljer bageriet ungefär
1 300 bullar.

Men det är inte
bara bullar med kanel
som är populära.
Nästan hälften
av bullarna som säljs
är med kardemumma.

– Egentligen har bullen
med kardemumma en egen dag.
Men det vet nästan ingen.

Det säger William Tungelstedt.
Den dagen är den 15 maj.

Kanelbullen har funnits
i Sverige i över hundra år.
Den fick en egen dag år 1999.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

3 oktober 2025

5 kommentarer
  1. ingen kommer vetta 🤫 skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:22

    kanelbullar är beter än kademuna bullar

    Svara
  2. Allan skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:52

    Jag ska äta kanelbulle på lördag, och på söndag, och på måndag, och på tisdag, och på… Jag tappar räkningen.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:57

    Självklart ska det ätas massa mumsiga kanelbullar ☕🥮hör liksom till

    Svara
  4. Anonym skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 10:02

    Jag älskar kanelbullar

    Svara
  5. Bebi Peggy skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 10:32

    Kanelbullar är godast. Men jag behöver ingen särskild dag på året för att äta dem.

    Svara
