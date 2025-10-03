Vardags
William Tungelstedt på Enskedeparkens bageri i Stockholm. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor
Dags för kanelbullar
Lördagen den 4 oktober
är det kanelbullens dag.
Då äter folk i Sverige
flera miljoner kanelbullar.
– Det är en av våra
mest stressiga dagar.
Bara semlans dag
är större för oss.
Det säger William Tungelstedt
på Enskedeparkens bageri
i Stockholm.
På kanelbullens dag
säljer bageriet ungefär
1 300 bullar.
Men det är inte
bara bullar med kanel
som är populära.
Nästan hälften
av bullarna som säljs
är med kardemumma.
– Egentligen har bullen
med kardemumma en egen dag.
Men det vet nästan ingen.
Det säger William Tungelstedt.
Den dagen är den 15 maj.
Kanelbullen har funnits
i Sverige i över hundra år.
Den fick en egen dag år 1999.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
Ska du äta kanelbullar på lördag?
Är bullar med kardemumma godare?
Skriv gärna en kommentar.
3 oktober 2025
kanelbullar är beter än kademuna bullar
Jag ska äta kanelbulle på lördag, och på söndag, och på måndag, och på tisdag, och på… Jag tappar räkningen.
Självklart ska det ätas massa mumsiga kanelbullar ☕🥮hör liksom till
Jag älskar kanelbullar
Kanelbullar är godast. Men jag behöver ingen särskild dag på året för att äta dem.