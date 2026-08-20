Harry och Meghan flyttar

Den brittiske prinsen Harry

och hans fru Meghan

har bott i USA i flera år.

Men nu ska de flytta

tillbaka till Storbritannien igen.

Deras två barn

Archie och Lilibet

ska börja i skolan där.

Det skriver flera tidningar.

Harry och Meghan

lämnade Storbritannien

år 2020.

De har sagt i intervjuer

att de inte kände sig säkra

i Storbritannien.

De har också berättat om

rasism mot Meghan

och deras barn.

Många tidningar skrev

elakt om Meghan.

Paret tyckte inte heller

att de fick stöd och hjälp

av de andra i kungafamiljen.

Harry och Meghan

jobbade tidigare med

de andra i kungafamiljen.

Men de slutade med det

när de flyttade.

De har inga planer på

att börja jobba

med kungafamiljen igen.

Det skriver sajten BBCs nyheter.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR