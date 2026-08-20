Världen
Prins Harry är gift med Meghan. Foto: AP/TT
Harry och Meghan flyttar
Den brittiske prinsen Harry
och hans fru Meghan
har bott i USA i flera år.
Men nu ska de flytta
tillbaka till Storbritannien igen.
Deras två barn
Archie och Lilibet
ska börja i skolan där.
Det skriver flera tidningar.
Harry och Meghan
lämnade Storbritannien
år 2020.
De har sagt i intervjuer
att de inte kände sig säkra
i Storbritannien.
De har också berättat om
rasism mot Meghan
och deras barn.
Många tidningar skrev
elakt om Meghan.
Paret tyckte inte heller
att de fick stöd och hjälp
av de andra i kungafamiljen.
Harry och Meghan
jobbade tidigare med
de andra i kungafamiljen.
Men de slutade med det
när de flyttade.
De har inga planer på
att börja jobba
med kungafamiljen igen.
Det skriver sajten BBCs nyheter.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Prins Harry
- Harry är son till
brittiske kungen Charles.
- Harrys mamma var prinsessan Diana
som dog år 1997.
- Han har en äldre bror,
prins William.
William ska bli kung i framtiden.
- Harry är prins. Han och hans fru Meghan
är också hertig och hertiginna.
- De kallar sig för Sussex i efternamn.
Det är samma namn som
området där de är hertig och hertiginna.
- Harrys och Meghans
son Archie är sju år.
Dottern Lilibet är fem år.
20 augusti 2026