Världen

Harry och Meghan står bredvid varandra och ler.

Prins Harry är gift med Meghan. Foto: AP/TT

Harry och Meghan flyttar

Den brittiske prinsen Harry
och hans fru Meghan
har bott i USA i flera år.

Men nu ska de flytta
tillbaka till Storbritannien igen.
Deras två barn
Archie och Lilibet
ska börja i skolan där.

Det skriver flera tidningar.

Harry och Meghan
lämnade Storbritannien
år 2020.

De har sagt i intervjuer
att de inte kände sig säkra
i Storbritannien.
De har också berättat om
rasism mot Meghan
och deras barn.

Många tidningar skrev
elakt om Meghan.
Paret tyckte inte heller
att de fick stöd och hjälp
av de andra i kungafamiljen.

Harry och Meghan
jobbade tidigare med
de andra i kungafamiljen.
Men de slutade med det
när de flyttade.

De har inga planer på
att börja jobba
med kungafamiljen igen.
Det skriver sajten BBCs nyheter.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Prins Harry

  • Harry är son till
    brittiske kungen Charles.
  • Harrys mamma var prinsessan Diana
    som dog år 1997.
  • Han har en äldre bror,
    prins William.
    William ska bli kung i framtiden.
  • Harry är prins. Han och hans fru Meghan
    är också hertig och hertiginna.
  • De kallar sig för Sussex i efternamn.
    Det är samma namn som
    området där de är hertig och hertiginna.
  • Harrys och Meghans
    son Archie är sju år.
    Dottern Lilibet är fem år.
En svartvit bild på familjen. De ser glada ut. Diana håller i bebisen. Charles i storebrodern. Harry som bebis med sin mamma Diana, pappa Charles och storebror William. Foto: AP/TT

20 augusti 2026

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