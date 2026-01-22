Prins Harry i rättegång

Det är en rättegång

mot flera tidningar

i landet Storbritannien.

Brittiske prinsen Harry

och flera andra kändisar

har anklagat tidningarna för brott.

Företaget som äger tidningarna

är också anklagade för brott.

Brotten ska ha hänt

för flera år sedan.

Prins Harry säger att tidningarna

har fått information om honom

på olagliga sätt.

Bland annat genom

att tjuvlyssna på samtal

som han haft i telefon.

Under rättegången berättade prinsen

om hur dåligt han mått

av det tidningarna

gjort mot honom.

Han berättade också

att hans fru, Meghan,

mått dåligt.

Tidningarna är bland andra

Daily Mail och Mail on Sunday.

De och företaget som äger dem

säger att de inte

gjort något olagligt.

