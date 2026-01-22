Världen

Han vinkar till någon.

Prins Harry på väg till rättegången. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Prins Harry i rättegång

Det är en rättegång
mot flera tidningar
i landet Storbritannien.

Brittiske prinsen Harry
och flera andra kändisar
har anklagat tidningarna för brott.
Företaget som äger tidningarna
är också anklagade för brott.

Brotten ska ha hänt
för flera år sedan.
Prins Harry säger att tidningarna
har fått information om honom
på olagliga sätt.
Bland annat genom
att tjuvlyssna på samtal
som han haft i telefon.

Under rättegången berättade prinsen
om hur dåligt han mått
av det tidningarna
gjort mot honom.

Han berättade också
att hans fru, Meghan,
mått dåligt.

Tidningarna är bland andra
Daily Mail och Mail on Sunday.
De och företaget som äger dem
säger att de inte
gjort något olagligt.

8 SIDOR/TT

22 januari 2026

